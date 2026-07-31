Hoeness se ríe y avisa al Real Madrid: “Ni el emperador de China”

Michele Olise se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado europeo. Su espectacular rendimiento con el Bayern de Múnich ha disparado los elogios, pero también rumores, sobre un posible interés de varios gigantes del continente, entre ellos el Real Madrid. Sin embargo, desde Alemania no están dispuestos a alimentar ninguna especulación.

El encargado de apagar el incendio fue Uli Hoeness. El presidente de honor del Bayern fue preguntado por las informaciones que situaban al extremo francés en la órbita madridista y respondió con una contundencia que no dejó espacio para interpretaciones. “Me partí de risa”, aseguró al valorar los rumores sobre una posible ofensiva blanca por el atacante.

Lejos de quedarse ahí, el histórico dirigente bávaro aprovechó para enviar un mensaje claro a cualquier club que tenga en mente intentar el fichaje de Olise. En el Bayern consideran al internacional francés una pieza fundamental de su proyecto y no existe intención alguna de abrir negociaciones.

Michael Olise en el Bayern de Múnich / EFE

Un mensaje sin margen para la duda

Las palabras de Hoeness no pasaron desapercibidas. El dirigente quiso remarcar que el Bayern ni siquiera se plantearía escuchar ofertas por uno de sus futbolistas más diferenciales.

“Solo comprobé cuánto tiempo le queda de contrato. Tres años. Para mí no es un tema en absoluto. Podría venir ahora el emperador de China y tampoco hablaríamos con él”, afirmó de forma tajante. Una declaración que refleja hasta qué punto el club alemán considera intransferible al futbolista, que todavía tiene varios años de contrato, hasta 2029, y forma parte de la columna vertebral del equipo.

El mensaje también llega en un momento en el que el mercado está especialmente agitado y en el que cualquier gran actuación suele venir acompañada de rumores sobre posibles movimientos. En Múnich, sin embargo, quieren dejar claro que Olise no está en venta.

Olise y Kane en un partido / EFE

El Bayern le considera una estrella mundial

La firme postura del club se entiende mejor al observar el peso que ha adquirido el francés desde su llegada al Allianz Arena. Olise se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla y como una de las grandes referencias ofensivas del campeón alemán.

De hecho, Hoeness llegó a situarlo dentro de un ataque de élite junto a Harry Kane y Luis Díaz, un tridente que considera entre los mejores del panorama internacional. Por ello, cualquier posibilidad de salida está completamente descartada.

Noticias relacionadas

Estamos en la afortunada situación de tener a Díaz, Kane y Olise, al mejor tridente del mundo. Tendríamos que estar completamente locos si siquiera pensáramos en vender a alguno de ellos. Uli Hoeness — Presidente de honor del Bayern de Múnich

Mientras los rumores siguen apareciendo en distintos puntos de Europa, la posición del Bayern parece inamovible. Y si alguien soñaba con ver a Olise lejos de Múnich, las palabras de Hoeness han servido para enfriar cualquier especulación: en el Allianz Arena no tienen la menor intención de dejar escapar a una de sus grandes estrellas.