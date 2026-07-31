Infantino cree que Marruecos es "el país más hermoso" para celebrar el Mundial 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a mostrar su entusiasmo por el Mundial de 2030 y dedicó unas palabras de elogio a Marruecos, uno de los tres países organizadores del torneo junto a España y Portugal. Durante un acto institucional, el máximo dirigente del fútbol mundial aseguró en la celebración del Día del Trono que la cita mundialista será "el mejor Mundial que se celebrará en un país tan hermoso", destacando el potencial del país norteafricano como anfitrión.

Infantino resaltó el crecimiento que ha experimentado Marruecos en los últimos años, tanto a nivel futbolístico como en infraestructuras, y subrayó que la organización conjunta permitirá ofrecer un torneo histórico. El presidente de la FIFA también puso en valor la hospitalidad del país y la pasión de su afición, factores que considera fundamentales para el éxito del campeonato.

19/07/2026 19 July 2026, US, East Rutherford: US President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino present present the World Cup trophy during the award ceremony following the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Tom Weller/dpa DEPORTES Tom Weller/dpa / Tom Weller/dpa DEPORTES Tom Weller/dpa

6 países y un Mundial

El Mundial de 2030 será una edición especial al coincidir con el centenario de la competición. España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte de los encuentros, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay acogerán los partidos inaugurales como homenaje a la primera Copa del Mundo disputada en 1930.

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Las declaraciones de Infantino llegan en un momento en el que los preparativos para el torneo avanzan a buen ritmo y las sedes trabajan para cumplir con los plazos marcados por la FIFA. El dirigente se mostró convencido de que la colaboración entre los tres países anfitriones convertirá el Mundial de 2030 en una edición inolvidable para jugadores, aficionados y el fútbol internacional.