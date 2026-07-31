La lesión de Juan Cruz con el Málaga se queda en un susto
El club malacitano ha actualizado el estado de salud del jugador tras el amistoso contra el Al-Ittihad
A solo dos semanas de que arranque oficialmente LaLiga EA Sports 2026/27, los equipos ya encaran la recta final de la pretemporada. Los entrenadores comienzan a gestionar las cargas al milímetro para que todo esté listo para ese pistoletazo de salida con la jornada 1. En ese sentido el Málaga CF ha tenido un susto con uno de sus jugadores más importantes en la parcela ofensiva tras el último amistoso contra el Al-Ittihad.
Juan Cruz entró en la segunda mitad del duelo contra el cuadro árabe. Sin embargo a los quince minutos tuvo que pedir el cambio por problemas físicos. El delantero, aparentemente, abandonó el terreno de juego con molestias en la parte posterior del muslo (isquiotibiales), encendiendo todas las alarmas en el Málaga.
No obstante con el paso de las horas y una vez se le han realizado las pertinentes pruebas médicas, el mismo Málaga ha confirmado que tan solo se trata de un susto, puesto que Juan Cruz sufre una sobrecarga y podría unirse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros en los próximos días.
- Sospechas por la operación '70 millones' del Real Madrid con Gonzalo García y el Fulham
- 31-J: Día clave en el futuro de Javi Guerra en el Valencia CF
- Samu Castillejo, ex del Valencia CF, se prepara a sus 31 años en busca de una nueva oportunidad
- El Real Madrid ultima el fichaje de Carlos Espí
- La operación salida del Valencia CF, a fuego muy lento
- Valencia CF-Stoke City: horario y dónde ver por televisión y online
- Oficial: el Levante vende a Carlos Espí al Real Madrid
- Ryunosuke Sato se gana un sitio en el once del Valencia CF