Luto en el fútbol mundial: muere Franco Baresi

El fútbol internacional está de luto. El legendario exdefensa italiano Franco Baresi, uno de los mayores símbolos en la historia del AC Milan y de la selección de Italia, falleció a los 66 años, según confirmó este viernes el club rossonero a través de un emotivo comunicado.

"La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia", expresó la institución italiana.

Con este mensaje, el AC Milan confirmó el fallecimiento de quien fue uno de los futbolistas más emblemáticos de su historia. Baresi dedicó prácticamente toda su carrera al conjunto milanista, convirtiéndose en un referente por su liderazgo, elegancia defensiva y compromiso con los colores del club.

Baresi fue una de las grandes figuras del fútbol italiano en las últimas décadas del siglo XX. Un defensor descomunal que lideró tanto al Milan como a la Selección italiana en la consecución de sus éxitos. Con el club 'rossonero' alzó hasta tres Ligas de Campeones (1989, 1990, 1994) y en dos ocasiones la Copa Intercontinental.

En el ámbito nacional, durante sus veinte temporadas en Milán, conquistó seis títulos de la Serie A, además de dos campeonatos de la Serie B en los años en los que el club descendió, permaneciendo siempre al lado de la entidad. También levantó cuatro Supercopas de Italia, consolidándose como el gran capitán de una de las épocas más gloriosas que se recuerdan del conjunto italiano.

Considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos, el exfutbolista dejó una huella imborrable tanto en el AC Milan como en el fútbol mundial. Su legado permanecerá ligado para siempre a la camiseta número 6, retirada por el club en homenaje a una trayectoria excepcional.

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Conmoción

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre aficionados, excompañeros y figuras del deporte, que despiden a una de las grandes leyendas del fútbol italiano y mundial.