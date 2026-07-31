Ni con ocho era suficiente: el Chelsea paga 52 millones por Lacroix

Si algo ha caracterizado al Chelsea en los últimos mercados es su incapacidad para dejar de fichar. Y esta vez no ha sido diferente, ya que el conjunto londinense ha oficializado la llegada de Maxence Lacroix, uno de los centrales más cotizados de la Premier League. El acuerdo se ha cerrado a cambio de unos 56 millones de libras, alrededor de unos 65,4 millones de euros. El francés, de 26 años, firma hasta 2032 y aterriza en Stamford Bridge como una (otra) de las apuestas defensivas de Xabi Alonso.

Sobre el papel, el movimiento tiene sentido. Lacroix viene de completar una gran temporada en el Crystal Palace, donde disputó 55 encuentros y se consolidó como uno de los defensas más fiables del campeonato inglés gracias a su velocidad, potencia física y dominio del juego aéreo.

Sin embargo, la operación ha provocado una pregunta inevitable en Inglaterra: ¿cuántos centrales necesita realmente el Chelsea?

Una defensa cada vez más poblada

La llegada del internacional francés eleva a nueve el número de centrales que figuran actualmente en la estructura del primer equipo 'blue'. Entre jugadores consolidados, jóvenes promesas y futbolistas pendientes de resolver su futuro, Xabi dispone de una lista tan amplia como difícil de gestionar.

Levi Colwill, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Mamadou Sarr, Aarón Anselmino y Josh Acheampong son algunos de los nombres que ya competían por minutos antes de la llegada de Lacroix. Ahora la pelea por un puesto será todavía más feroz.

De hecho, varios medios británicos apuntan a que el técnico español ya habría trasladado al club la necesidad de aligerar la plantilla durante las próximas semanas para evitar una acumulación difícil de sostener a lo largo de la temporada. Todos los rumores indican a que Trevoh Chalobah y Tosin Adarabioyo serán los que salgan del club.

Xabi Alonso en un partido como entrenador del Chelsea / EFE

El Chelsea sigue gastando sin mirar atrás

Más allá del debate deportivo, el fichaje vuelve a reflejar la agresiva política de incorporaciones del Chelsea desde la llegada de sus nuevos propietarios. Solo este verano, el club ha invertido cientos de millones de euros en reforzar prácticamente todas las líneas del equipo.

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Foto oficial de la plantilla del Chelsea para la temporada 2025-2026 / X: Chelsea

La intención es clara. Quieren devolver al Chelsea a la élite del fútbol inglés y pelear nuevamente por los grandes títulos. El problema es que, mientras siguen llegando futbolistas, la puerta de salida no se mueve a la misma velocidad. Y en ninguna posición resulta tan evidente como en el centro de la defensa, donde la competencia empieza a parecer una auténtica aglomeración.