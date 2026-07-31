Péter Gulácsi, a un paso de ser nuevo jugador de Villarreal CF

El primer fichaje del Villarreal está cerca de concretarse tras la salida de dos de los tres guardametas que tenía en plantilla la pasada campaña. Péter Gulácsi, internacional con su país, termina contrato el 30 de junio de 2027, cubriría la salida de Arnau Tenas y acompañaría a Luiz Junior, que teóricamente será el titular.

Peter Gulacsi / LEIPZIG

El acuerdo está cerrado del lado del jugador y casi cerrado entre los clubes, según Fabrizio Romano. En los últimos años, el conjunto groguet se ha movido bastante para tener cubierta la portería con jugadores como (Jorgensen, Pepe Reina o Rulli), realizando una gran gestión y sacando una buena tajada por ellos.

Trayectoria de Peter Gulacsi

A sus 36 años, ha estado 11 temporadas defendiendo la portería del RB Leipzig, donde ha disputado Bundesliga, Champions y Europa League. Además, ha conquitado la Copa de Alemania en la temporada 2021-22. En la máxima competición continental logró la clasificación para semifinales en la 19-20.

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En el Red Bull Salzburgo, logró dos títulos de Liga y otros dos de Copa en dos temporadas. Gulácsi salió de la cantera del Liverpool, pero no llegó a debutar con el primer equipo.