Santi Denia, nuevo seleccionador de la República Checa

Santi Denia se ha convertido en el nuevo seleccionador de la República Checa que, justamente, el 3 de octubre se tendrá que medir ante España en el Carlos Tartiere. El de Albacete ha dirigido las categorías inferiores de la selección española durante 15 años, hasta la sub 21.

Spain's coach Santi Denia walks prior to a quarter final soccer match between Spain and England at the European U-21 Championship at the Anton Malatinsky Stadium, in Trnava, Slovakia, Saturday, June 21, 2025. (AP Photo/Petr David Josek). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Presentado en Praga como nuevo entrenador de la selección checa y firma hasta 2028. Además, estará acompañado por su asistente Pablo Amo, exjugador del Sporting de Gijón y del Deportivo."Es para mí quizás el día más bonito de toda mi trayectoria", dijo Denia tras su rueda de prensa en la capital checa.

Su nombramiento se produjo tras una reunión del comité ejecutivo de la Federación Checa de Fútbol (FARC), presidida por David Trunda, que anunció su incorporación junto a Pavel Nedved, director general.

"Creo en vuestro proyecto, es algo increíble, una federación de fútbol excelente e histórica", resaltó el albacetense. Con 220 partidos a sus espaldas como técnico de categorías juveniles y olímpicas, ha alcanzado grandes éxitos como el título de campeón de Europa sub 17, y sub 19, y además, la plata en los JJOO de Tokio 2021 junto a Luis de la Fuente.

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Por otro lado, la pasada campaña estuvo en la liga qatarí, concretamente en el Al Shahaniya, tan solo dirigió 14 encuentros con un balance de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas.