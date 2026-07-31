Ultimátum de Florentino Pérez a Vínicius: o acepta la renovación o se larga del Real Madrid

El futuro de Vinicius Júnior en el Real Madrid ha alcanzado un punto clave. Según la información publicada por Marca, el club blanco ha decidido mantener firme su postura en las negociaciones para renovar el contrato del delantero brasileño y considera que la última propuesta presentada es definitiva.

Real Madrid's Vinicius Junior reacts during the Spanish LaLiga soccer match between Espanyol and Real Maddrid at RCDE Stadium, in Barcelona, Catalonia, Spain, 3 May 2026. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

La entidad madridista quiere resolver cuanto antes la situación contractual de una de sus principales estrellas y evitar que el jugador entre en su último año de contrato sin un acuerdo. Desde el club entienden que ya han realizado el esfuerzo económico que consideran adecuado y no tienen intención de mejorar la oferta.

Ahora, la decisión queda en manos de Vinicius y su entorno. Si el brasileño acepta las condiciones, continuará liderando el proyecto deportivo del Real Madrid durante las próximas temporadas. En cambio, si rechaza la propuesta, el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista antes de que pueda negociar libremente con otros equipos, evitando así una posible salida sin obtener un traspaso.

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Sigue la negociación

Las conversaciones entre ambas partes continuarán en los próximos días, aunque la postura del Real Madrid parece inamovible. La directiva considera que este es el momento de cerrar el asunto, ya sea con la renovación de Vinicius o tomando una decisión definitiva sobre su futuro.