Ultimátum de Florentino Pérez a Vínicius: o acepta la renovación o se larga del Real Madrid
El club blanco considera que la última oferta presentada al delantero brasileño es definitiva y no la mejorará
El futuro de Vinicius Júnior en el Real Madrid ha alcanzado un punto clave. Según la información publicada por Marca, el club blanco ha decidido mantener firme su postura en las negociaciones para renovar el contrato del delantero brasileño y considera que la última propuesta presentada es definitiva.
La entidad madridista quiere resolver cuanto antes la situación contractual de una de sus principales estrellas y evitar que el jugador entre en su último año de contrato sin un acuerdo. Desde el club entienden que ya han realizado el esfuerzo económico que consideran adecuado y no tienen intención de mejorar la oferta.
Ahora, la decisión queda en manos de Vinicius y su entorno. Si el brasileño acepta las condiciones, continuará liderando el proyecto deportivo del Real Madrid durante las próximas temporadas. En cambio, si rechaza la propuesta, el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista antes de que pueda negociar libremente con otros equipos, evitando así una posible salida sin obtener un traspaso.
Sigue la negociación
Las conversaciones entre ambas partes continuarán en los próximos días, aunque la postura del Real Madrid parece inamovible. La directiva considera que este es el momento de cerrar el asunto, ya sea con la renovación de Vinicius o tomando una decisión definitiva sobre su futuro.
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