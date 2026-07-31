El último lío de Gattuso que incendia a la Lazio

Gennaro Gattuso, llegó a Italia eL 10 de julio para comenzar su andadura en la Lazio. La realidad que no ha comenzado con buen pie, ya que en el entrenamiento de ayer expulsó al centrocampista Kenneth Taylor tras un duro enfrentamiento verbal. Han saltado las alarmas tras un encontronazo entre ambos por las mala contestación del jugador holandés.

Gattuso tras la eliminación. / EFE

Entonces, terminó con la expulsión del jugador neerlandés y no finalizó el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Gattuso lo detuvo inmediatamente, caminó enfadadado y gesticuland hacia el futbolista de 24 años. El exvalencianista le ordenó que se dirigiera a vestuarios.

Tan solo tres semanas de su llegada a club y Gattuso ha demostrado que no va a tolerar nada. Un entrenador que en Mestalla lo conocen perfectamente, sin pelos en la lengua, mucha personalidad y una persona con carácter. El choque verbal se produjo poco más de una hora después del inicio de la sesión matinal.

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Taylor llegó a la capital italiana durante el mercado de fichajes de enero después de que costara 17 millones de euros. Según informan Radio Laziale, el club considera el altercado un asunto interno rutinario y es poco probable que imponga sanciones disciplinarias. En el día de hoy, el holandés se ha reincorporado con normalidad.