El estadio donde el Rayo Vallecano propone jugar sus partidos... a 250 kilómetros de Vallecas

El Rayo Vallecano ha dado un paso clave para garantizar el inicio de la temporada 2026-27. Ante la incertidumbre sobre la disponibilidad del Estadio de Vallecas, el club ha comunicado a LaLiga que su estadio alternativo será El Plantío, en Burgos, una decisión que cuenta con la autorización de la Comunidad de Madrid y que permite cumplir con los plazos establecidos por la competición.

La elección de El Plantío llega después de que otras opciones, como Butarque, José Zorrilla o el Carlos Belmonte, no pudieran concretarse por diferentes motivos. El acuerdo con el Burgos CF se perfila como la solución más viable para que el conjunto franjirrojo pueda disputar sus encuentros como local en caso de que las obras y actuaciones pendientes en Vallecas impidan utilizar su estadio habitual.

Un gol de Sergio Camello a los 28 minutos permite al Rayo ganar al descanso al Villarreal (1-0) en el partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Estadio de Vallecas. EFE/Victor Lerena. (Rayo Vallecano) (Villarreal) sustituye texto / VIctor Lerena / EFE

Pese a esta medida preventiva, la intención del Rayo sigue siendo comenzar la Liga en Vallecas. Tanto el club como la plantilla esperan que las diferencias con la Comunidad de Madrid puedan resolverse en los próximos días y que las mejoras necesarias en el recinto permitan mantener al equipo junto a su afición desde el inicio del campeonato.

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Plan B a Vallecas

Mientras tanto, la designación de El Plantío ofrece una garantía deportiva y administrativa para evitar contratiempos en el calendario. El primer partido como local está previsto para el 20 de agosto, por lo que las próximas semanas serán decisivas para conocer si el Rayo puede seguir jugando en su estadio o si deberá trasladarse temporalmente a Burgos.