Krejcí en el radar de la Real Sociedad

La Real Sociedad está buscando un central en el mercado, ya que Caleta-Car no seguirá en el club tras finalizar cesión y vuelve al Olympique de Lyon. Los donostiarras enviaron una oferta al Wolverhampton por el Krejcí. El club inglés ha rechazado la propuesta inicial, ya que de momento, la consideran baja, según Fabrizio Romano.

Krejci con el Girona / GIRONA

Hay que recordar que pagaron 30 milones de euros para hacerse con sus servicios, por lo que, todo hace indicar que podría salir por una cifra cerca. El fichaje más caro de la Real Sociedad es Umar Sadiq, ahora jugador del Valencia. El jugador llegaba del Almería y desembolsaron 20 millones.

El jugador de 27 años, realizó un gran Mundial siendo titular induscutible. Fue uno de los futbolistas más destacados tras la decepción que supuso la eliminación de la República Checa.

Trayectoria Ladislav Krejčí

Comenzó su andadura en el Zbrojovka Brno, equipo checo, donde llegó a debutar. Más adelante, se marchó al Sparta Praha donde estuvo cinco temporadas dejando muy buenas sensaciones a pesar de su corta edad.

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Dio el salto a España, para jugar en un Girona de Champions por 8 millones de euros. Solo necesitó un año para despertar el interés de varios equipos de Inglaterra. Finalmente, se fue al Wolves dejando en las arcas del club un total de 30 millones.