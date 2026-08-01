Lesión y tiempo de baja de Abde ¿En qué jornada vuelve al Real Betis?

El verano de Ez Abde dio un giro inesperado cuando una lesión de rodilla sufrida con Marruecos le dejó sin disputar el Mundial de 2026. El extremo del Real Betis cayó lesionado en un amistoso ante Noruega tras una acción fortuita con su compañero Chadi Riad, encendiendo todas las alarmas tanto en la selección marroquí como en Heliópolis.

Sin embargo, casi dos meses después, el panorama es mucho más optimista. El internacional marroquí ya ha regresado a la dinámica verdiblanca y afronta la recta final de su recuperación con el objetivo de estar disponible para el arranque liguero. En el club reina la calma y no quieren correr riesgos con uno de los futbolistas más determinantes de la pasada temporada.

Abde en un entrenamiento con la selección de Marruecos / EFE

Una lesión que le dejó sin Mundial

Las pruebas médicas confirmaron que Abde sufría un esguince de grado medio en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Aunque se descartó una lesión grave, el tiempo estimado de recuperación oscilaba entre las cuatro y las ocho semanas, un plazo que le obligó a renunciar al gran escaparate del verano con Marruecos.

El futbolista inició su rehabilitación entre España y Francia, siguiendo un plan específico diseñado para llegar en las mejores condiciones al inicio de la nueva campaña. Desde entonces, el Betis ha optado por una recuperación progresiva, sin precipitar su regreso a los terrenos de juego.

Abde con la camiseta del Betis / EFE

¿Cuándo volverá a jugar?

Si no hay contratiempos, todo apunta a que Abde podrá estar disponible para el estreno liguero del Betis, previsto para el fin de semana del 15 y 16 de agosto. De hecho, diversos informes ya apuntaban en junio a que la lesión no debía impedirle llegar a tiempo al inicio del campeonato.

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Por tanto, el marroquí tendría opciones de reaparecer desde la jornada 1 de LaLiga, aunque Pellegrini podría administrar sus minutos en las primeras semanas para evitar recaídas. Tras perderse el Mundial por una acción desafortunada, el extremo ya cuenta los días para volver a ser una de las grandes armas ofensivas del conjunto verdiblanco.