Colocan a Marcelino García Toral muy cerca de firmar por Al Ahli

Marcelino García Toral está muy cerca de abrir un nuevo capítulo en su carrera como entrenador. El técnico español, que permanece sin equipo desde que concluyó su etapa en el Villarreal el pasado mes de mayo, tiene muy avanzadas las conversaciones para convertirse en el nuevo entrenador del Al Ahli. Según ha adelantado el periodista Santi Aouna, el asturiano ya ha aceptado la propuesta del club saudí y únicamente restan algunos detalles para cerrar un acuerdo que podría hacerse oficial en los próximos días.

El Al Ahli busca un nuevo líder para un proyecto que continúa creciendo con la intención de consolidarse entre los grandes referentes de la Saudi Pro League. La entidad considera que Marcelino es el perfil ideal por su experiencia, su capacidad para construir equipos competitivos y su amplio recorrido en la élite del fútbol europeo. Ahora, todo apunta a que Arabia Saudí será el escenario elegido para afrontar un desafío completamente diferente y volver a los banquillos después de varios meses de inactividad.

A lo largo de su carrera, Marcelino ha dirigido a clubes históricos del fútbol español como Valencia, Villarreal, Athletic Club, Sevilla, Zaragoza, Racing de Santander, Recreativo de Huelva y Sporting de Gijón. Su mayor éxito llegó en 2019, cuando conquistó la Copa del Rey con el Valencia, además de clasificar de manera habitual a sus equipos para competiciones europeas gracias a un estilo de juego sólido y muy reconocible.

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Marcelino, en la final de Copa ante el Barcelona en 2019 / REUTERS

Segunda experiencia fuera del fútbol español

Si se confirma su incorporación al Al Ahli, Marcelino vivirá su segunda aventura internacional. La primera fue al frente del Olympique de Marsella, una etapa que terminó antes de lo esperado debido a la complicada situación institucional que atravesaba el club francés. Ahora tendrá la oportunidad de resarcirse en una liga en pleno crecimiento, con una enorme capacidad económica y cada vez más atractiva para entrenadores y futbolistas de primer nivel. El técnico asturiano afrontaría así un reto diferente, con el objetivo de seguir ampliando su trayectoria y competir por títulos en uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol saudí.