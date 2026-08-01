Problemas entre Vozinha y Colo-Colo

Vozinha ha sido una de las sensaciones de este Mundial por sus buenas intervenciones ante selecciones como España en fase de grupos o Argentina dieciseisavos. Actualmente, a sus 40 años se encuentra sin equipo y será su último tren para competir en la máxima categoría.

Vozinha, ante Argentina / FIFA

La realidad es que lo tenía todo hecho con Colo-Colo, es más, ya había sido anunciado por el equipo chileno, pero para hacer que sus planes han cambiado a última hora y está negociando para jugar en Marruecos, concretamente en el RS Berkane, según geglobo.

Inicialmente, estaba previsto que Vozinha llegara a Santiago el martes, pero su llegada se pospuso al miércoles. Actualmente, el guardameta está valorando la mejor opción para poner fin a su carera. La causa de esta incertidumbre fue la intervención directa de Bubista, el director técnico de Cabo Verde en el Mundial 2026 y que recientemente asumió el mando del club marroquí.

Colo-Colo transmite tranquilidad

Ante todos los rumores que están saliendo en estas últimas horas, la directiva del club ha tenido que salir ante los medios de comunicación para esclarecer la situación que están viviendo los albos. Fernando Ortiz, técnico del Cacique: "Si, hablé con Vozinha y está entusiasmado con llegar a Colo-Colo, hay que esperar que resuelva sus problemas y podamos tenerlo acá". Ahora falta por ver si están ganando tiempo para volver a retomar las negociaciones.

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Hay un malestar entre la afición por la ilusión que suponía el fichaje de Vozinha y, ahora ven, como ese sueño para que se va desvaneciendo. Las próximas horas pueden ser claves para conocer el desenlace de este culebrón y conocer en que club acabará el caboverdiano.