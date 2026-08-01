Thiago Pitarch, próximo negocio millonario para el Madrid, Arbeloa y el Fulham

El Fulham continúa mirando hacia Valdebebas para reforzar su plantilla. Después de hacerse con los fichajes de Gonzalo y César Palacios, el siguiente objetivo del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa es Thiago Pitarch. El joven centrocampista del Real Madrid figura entre las prioridades del club londinense y las conversaciones para su incorporación ya han comenzado.

La operación, eso sí, avanza con mayor calma. Pitarch se encuentra recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda y el Fulham también estudia otras alternativas para reforzar el centro del campo. Pese a ello, el interés es firme y el futbolista vería con buenos ojos un cambio de aires para reencontrarse con el entrenador que impulsó su carrera en la cantera madridista.

Arbeloa, clave en su crecimiento

La relación entre ambos ha sido determinante en la progresión del centrocampista. Arbeloa fue quien le hizo debutar con el Juvenil A, posteriormente con el Castilla y, meses más tarde, también le dio la oportunidad de estrenarse con el primer equipo del Real Madrid. Un crecimiento meteórico que convirtió a Thiago Pitarch en una de las grandes irrupciones de La Fábrica.

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Un futuro por definir

Con la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, el panorama del futbolista ha cambiado. Aunque el club blanco cuenta con él de cara al futuro, su protagonismo inmediato en el primer equipo no está garantizado, por lo que la posibilidad de recalar en la Premier League gana fuerza. El Fulham confía en que el vínculo entre Arbeloa y Pitarch pueda resultar decisivo para cerrar una operación que volvería a reunir a entrenador y jugador, esta vez en el fútbol inglés.