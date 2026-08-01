Thiago Pitarch, próximo negocio millonario para el Madrid, Arbeloa y el Fulham
El conjunto inglés trabaja en el fichaje del canterano del Real Madrid tras cerrar las incorporaciones de Gonzalo y César Palacios
El centrocampista vería con buenos ojos volver a ponerse a las órdenes del técnico español
El Fulham continúa mirando hacia Valdebebas para reforzar su plantilla. Después de hacerse con los fichajes de Gonzalo y César Palacios, el siguiente objetivo del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa es Thiago Pitarch. El joven centrocampista del Real Madrid figura entre las prioridades del club londinense y las conversaciones para su incorporación ya han comenzado.
La operación, eso sí, avanza con mayor calma. Pitarch se encuentra recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda y el Fulham también estudia otras alternativas para reforzar el centro del campo. Pese a ello, el interés es firme y el futbolista vería con buenos ojos un cambio de aires para reencontrarse con el entrenador que impulsó su carrera en la cantera madridista.
Arbeloa, clave en su crecimiento
La relación entre ambos ha sido determinante en la progresión del centrocampista. Arbeloa fue quien le hizo debutar con el Juvenil A, posteriormente con el Castilla y, meses más tarde, también le dio la oportunidad de estrenarse con el primer equipo del Real Madrid. Un crecimiento meteórico que convirtió a Thiago Pitarch en una de las grandes irrupciones de La Fábrica.
Un futuro por definir
Con la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, el panorama del futbolista ha cambiado. Aunque el club blanco cuenta con él de cara al futuro, su protagonismo inmediato en el primer equipo no está garantizado, por lo que la posibilidad de recalar en la Premier League gana fuerza. El Fulham confía en que el vínculo entre Arbeloa y Pitarch pueda resultar decisivo para cerrar una operación que volvería a reunir a entrenador y jugador, esta vez en el fútbol inglés.
- 31-J: Día clave en el futuro de Javi Guerra en el Valencia CF
- Stoke City - Valencia CF: Dimitrievski entra en acción en la portería
- Sospechas por la operación '70 millones' del Real Madrid con Gonzalo García y el Fulham
- Valencia CF-Stoke City: horario y dónde ver por televisión y online
- Oficial: el Levante vende a Carlos Espí al Real Madrid
- Así está la situación de Alberto Marí en el Valencia CF
- Sergi Roberto, de 34 años, ocasión libre para el lateral derecho y el medio
- Oficial: el portero valenciano Aarón Escandell resuelve su futuro