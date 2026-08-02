Ivanovic y Troy Parrott en la lista de delanteros que gustan en el Real Betis

El Real Betis tras los fichajes de Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, busca en el mercado la contratación de un delantero de garantías que compita con el Cucho Hernández. Durante el último mes han sido pocos los nombres que han salido a la palestra, y es que es una de las posiciones más complicadas porque económicamente supone realizar un gran esfuerzo.

Real Betis - Elche CF. / Julio Muñoz / EFE

Nombres como Kevin Denkey, jugador del FC Cincinnati o Artem Dovbyk, ex del Girona, han sonado con fuerza en las últimas semanas, pero de momento, no hay nada. Actualmente, el conjunto heliopolitano se está moviendo por Ivanovic, futbolista de 22 años que milita en el Benfica y Troy Parrott, 24 años y del Az Alkmaar.

Por otro lado, en la comparencia que tuvo lugar el 24 de julio, Manu Fajardo, director deportivo ya comento que,"tenemos claro el perfil de delantero que queremos. Manuel también tiene claro el perfil de delantero que quiere y ahora nos toca aprovechar nuestro momento. Hay que seguir trabajando. Tenemos claro quiénes son nuestras primeras opciones. El mercado a día de hoy, con un Mundial de por medio, está muy inflado, más si cabe la posición de delantero centro, así que no hay que precipitarse y tenemos tanto el cuerpo técnico como nosotros muy clara la hoja de ruta".

Ivanovic rechaza al Hull City

En los últimos días ha salido el nombre de Franjo Ivanovic, croata que está actualmente en el Benfica. El club portugués le busca una salida, pese a firmarlo el pasado verano procedente del Union Saint-Gilloise belga. Era el periodista Lorenzo Lepore quien desvelaba que la entidad bética se había metido de lleno en una pelea con más competidores.Vinculado también con la Lazio o el Galatasaray.

Ivanovic / BENFICA

Además, ha rechazado a un recién ascendido a la Premier League como es el Hull City. El valor del delantero centro es de 15 millones de euros según Transfermarkt.

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Troy Parrott otra opción

Troy Perrot celebrando un gol / All Alkmaar

En las últimas horas volvía a salir el nombre de Troy Parrott, delantero irlandés que viene de firmar una espectacular temporada en el AZ Alkmaar (31 goles y 12 asistencias en 48 partidos). El periodista Pete O'Rourke comentó que el club verdiblanco ha vuelto a contactar con su club, al igual que el Ajax. Además, equipos como el Fulham, Como o PSV se han interesado por el futbolistas.