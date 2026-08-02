Juanlu cerca de abandonar el Sevilla FC rumbo a la Premier League

Juanlu Sánchez podría abandonar el Sevillaen las próxima horas, ya que su fichaje por el Bournemouth está prácticamente cerrado. Desde la dirección deportiva tenían vclara la ruta que debían seguir: vender a sus mayores activos. Así lo hicieorn con Akor Adams por una cantidad cercana a los 23 millones con variables. Ahora, todo hace indicar que es el momento del lateral.

SEVILLA, 23/09/2025.- El centrocampista del Sevilla Juanlu Sánchez (i) controla el balón durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que Sevilla FC y Villarreal CF disputan hoy martes en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

En las últimas horas se han intesificado las negociaciones entre ambos clubes y jugador. Tras dar el sevillano el OK definitivo, todo se ha acelerado. El Bournemoth ya tiene un acuerdo con el Sevilla por un montante de 13 millones de euros con más variables. El jugador abandonará el stage en Holanda en las póximas horas, según Gonzalo Tortosa. Además, se guardan un porcentaje de futura venta.

Esta inyección supondrá un alivio para la economía del club y, así, poder seguir fichando para reforza varias posiciones. De esta manera, se podrán inscribir a los nuevos fichajes.

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Jugadores apartados del equipo

Por otro lado, el tema salidas no ha terminado. Desde hace varias semanas e incluso desde el inico de la pretemporada, hay futbolistas que no están siguiendo la dinámica con el primer equipo y entrenan en solitario. Entre ellos están Chidera Ejuke, Joan Jordán, Federico Gattoni, Fábio Cardoso, Rafa Mir y Adrián Pedrosa. Todos ellos no cuentan para Luis García Plaza y, por lo tanto, deberán salir antes de 1 de septiembre a las 23:59.