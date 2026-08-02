Juanlu cerca de abandonar el Sevilla FC rumbo a la Premier League
El sevillista puede salir del club hispalense en las próximas horas al AFC Bournemouth
Juanlu Sánchez podría abandonar el Sevillaen las próxima horas, ya que su fichaje por el Bournemouth está prácticamente cerrado. Desde la dirección deportiva tenían vclara la ruta que debían seguir: vender a sus mayores activos. Así lo hicieorn con Akor Adams por una cantidad cercana a los 23 millones con variables. Ahora, todo hace indicar que es el momento del lateral.
En las últimas horas se han intesificado las negociaciones entre ambos clubes y jugador. Tras dar el sevillano el OK definitivo, todo se ha acelerado. El Bournemoth ya tiene un acuerdo con el Sevilla por un montante de 13 millones de euros con más variables. El jugador abandonará el stage en Holanda en las póximas horas, según Gonzalo Tortosa. Además, se guardan un porcentaje de futura venta.
Esta inyección supondrá un alivio para la economía del club y, así, poder seguir fichando para reforza varias posiciones. De esta manera, se podrán inscribir a los nuevos fichajes.
Jugadores apartados del equipo
Por otro lado, el tema salidas no ha terminado. Desde hace varias semanas e incluso desde el inico de la pretemporada, hay futbolistas que no están siguiendo la dinámica con el primer equipo y entrenan en solitario. Entre ellos están Chidera Ejuke, Joan Jordán, Federico Gattoni, Fábio Cardoso, Rafa Mir y Adrián Pedrosa. Todos ellos no cuentan para Luis García Plaza y, por lo tanto, deberán salir antes de 1 de septiembre a las 23:59.
- FINAL | Un Valencia CF de más a menos no pasa del empate ante el Stoke City (1-1)
- Valencia CF-Stoke City: horario y dónde ver por televisión y online
- El nuevo precio de Javi Guerra en el Valencia CF
- Oficial: Once titularísimo del Valencia CF contra el Stoke City con sabor a debut en LaLiga a falta de fichajes
- El Valencia ya tiene rival para el amistoso entre el Taronja y el Celta en LaLiga
- El Valencia CF se queda a medias contra el Stoke City: hay que fichar y mejorar
- La intrahistoria del traspaso de Carlos Espí al Real Madrid: seis días de operación y pacto silencioso entre clubes
- El Levante UD cierra el fichaje del delantero Yanis Musuayi