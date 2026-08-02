Giorgi Kochorashvili, ex Levante UD, interesa a Sevilla FC, Deportivo y Getafe

Kochorashvili es un futbolista de nivel y que con 27 años recién cumplidos apunta a uno de los jugadores que pueden cambiar muchas plantillas en España solo con su llegada. Futbolista que barre, pero con buen pie. Con capacidad creativa y al mismo tiempo de trabajo y de carácter. Su paso por Portugal no ha salido como se esperaba y más en una liga portuguesa que se acopla a la perfección a su fútbol, pero la vuelta a España puede volver a mostrar al mejor Kochorashvili. Con todo eso, el centrocampista es uno de los deseos de varios clubes y el mejor posicionado en estos momentos parecía el Getafe, que tras la marcha de Milla y Arambarri se ha quedado sin dos míticos del centro del campo. Eso sí, el Sevilla ha entrado con fuerza.

Kochorashvili quiere jugar, demostrar su talento y atinar con el destino. Con todo eso muchos clubes españoles apuntan a su figura como uno de los refuerzos importantes de un jugador que sabe lo que es brillar en una Eurocopa y que con el Levante dejó una huella espectacular. José Bordalás es un entrenador que siempre ha potenciado a los jugadores que juegan en ese doble pivote y Kocho puede ser el próximo. Aunque el Sevilla quiere evitarlo.

Noticias relacionadas

El cuadro de Luis García Plaza también necesita efectivos en esa zona del campo y según se está viendo en estos primeros compases de la pretemporada, Kochorashvili haría un papel espectacular. Los del Sánchez Pizjuán han ganado al Utrecht en un partido duro, que ha pegado duro y que ha exigido al centro del campo, y por momentos ha faltado algo de fútbol. Ahí entraría a la perfección el georgiano. También en un Alavés que con Quique Sánchez Flores podría también aportar y seguro que sumar muchos minutos.