Brais Méndez disfruta con el ex Valencia CF André Gomes en su debut en EEUU con Estados Unidos

Una de las salidas más curiosas del mercado de fichajes en LaLiga española ya celebra goles en la MLS. Brais Méndez se marchó de la Real Sociedad en un mercado en el que había varios conjuntos europeos tras su pista, pero el gallego decidió hacer las maletas rumbo a los Estados Unidos, donde están disfrutando otras estrellas del panorama internacional. Sin ir más lejos esta misma madrugada Robert Lewandowski ha firmado un doblete para sonreír con Chicago Fire. Y en la noche de los goles Brais ha sumado su primer tanto con su nueva camiseta, la de Columbus Crew.

El centrocampista ofensivo entró desde el banquillo para sumar minutos en el duelo contra Inter de Miami y encontró el camino al gol de una manera inesperada. Se encargó de poner un centro al área a pierna cambiada en un golpeo que no rozó ni tocó en nadie y acabó en el corazón de la red tras acariciar la madera. Brais se marchó directamente a celebrarlo al córner, donde fue abrazado por un exvalencianista, André Gomes, que disfruta también como protagonista y titular habitual en el Columbus Crew.

En ese mismo encuentro, Leo Messi entró en el minuto 53 para tratar de ayudar a los suyos en una jornada en la que otro mundialista como Rodrigo de Paul también tuvo minutos. De hecho fue titular junto a Luis Suárez, que se perdió la cita con Uruguay pero que marcó y asistió en la jornada de la MLS.

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Otros partidos del día

En los otros encuentros de la jornada hubo mucho empate y solo un equipo, Houston, fue capaz de ganar su partido sin apuros. Montreal-New England, DC United-Nashville, Vancouver-Los Angeles, Inter Miami-Columbus Crew y St. Louis-Salt Lake acabaron en empate. Houston ganó por 2-0 a Kansas City y los NY Red Bulls vencieron a Orlando en un encuentro donde Antoine Griezmann no pudo marcar diferencias. Quien sí lo hizo fue Forsberg, encargado de anotar un tanto.