Nyland ya tiene nuevo equipo tras brillar en el Mundial y salir del Sevilla

Ørjan Nyland ya ha encontrado destino después de finalizar su contrato con el Sevilla FC. El portero noruego, una de las grandes sensaciones del pasado Mundial 2026 con su selección, jugará en el RB Leipzig, club con el que ha alcanzado un acuerdo hasta junio de 2028 y al que llegará como agente libre.

El guardameta de 35 años regresa así a un viejo conocido. Nyland ya defendió la portería del conjunto alemán durante la temporada 2022/23, aunque su protagonismo fue prácticamente testimonial. Apenas disputó tres encuentros oficiales antes de poner rumbo al Sevilla, donde consiguió asentarse como titular durante buena parte de su etapa en Nervión.

Un Mundial que le volvió a poner en el escaparate

Su gran actuación con Noruega en el Mundial terminó por revalorizar su figura. Nyland fue decisivo para que la selección nórdica alcanzara los cuartos de final, firmando actuaciones de mucho nivel, especialmente en la victoria frente a Brasil en los octavos de final. Ese rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos y el RB Leipzig no dejó pasar la oportunidad de recuperarlo.

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El conjunto alemán buscaba un sustituto para Péter Gulácsi y ha apostado por un portero que ya conoce la casa. En esta segunda etapa, Nyland afrontará un escenario muy distinto al de su primera experiencia en Leipzig, con el objetivo de hacerse un hueco en un equipo que volverá a competir en la Champions League.