Palo descomunal de Javier Tebas a Florentino Pérez

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, respondió al comunicado emitido por el Real Madrid sobre el nuevo modelo de financiación impulsado por la FIFA y cuestionó la coherencia del discurso del club blanco en materia económica.

Tebas comenzó coincidiendo con uno de los planteamientos del Real Madrid, al considerar que la FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, al ser estos quienes asumen los costes y los riesgos de la competición.

Sin embargo, el dirigente de LALIGA centró el resto de su respuesta en rebatir las críticas del club madridista a operaciones como el acuerdo con CVC. Recordó que dicha operación fue voluntaria y que cada club decidió libremente si adherirse o no. En ese sentido, subrayó que el Real Madrid optó por permanecer al margen y que, por tanto, no tiene comprometidos ingresos derivados de ese acuerdo, mientras que la mayoría de los clubes respaldó la operación ejerciendo esa misma autonomía.

Tebas también señaló lo que considera una contradicción en la posición del Real Madrid, al recordar que el club ha recurrido a diferentes fórmulas de financiación en los últimos años, como la pignoración de ingresos vinculados al Santiago Bernabéu, la entrada de un fondo en la explotación de determinados negocios del estadio durante dos décadas o el estudio de mecanismos para facilitar la incorporación de inversores al patrimonio del club.

06/06/2025 Javier Tebas atiende a los medios tras acudir a la ISDE Sports Convention 2025 de Madrid ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS / OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRES / Europa Press

Tebas cuestiona al Madrid

Asimismo, Tebas hizo referencia a los distintos procedimientos judiciales emprendidos por el club blanco contra LALIGA y su presidente, asegurando que las demandas, querellas y denuncias presentadas en los últimos años no han prosperado.

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Por último, el máximo dirigente de LALIGA cuestionó el papel del Real Madrid como referente para marcar el futuro del fútbol, recordando que el club defendió la Superliga como una solución necesaria ante una supuesta crisis estructural del sector, un diagnóstico que, a su juicio, no terminó materializándose.