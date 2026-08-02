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Pep Chavarría puede dejar una millonada al Rayo Vallecano

El lateral zurdo lo tiene casi hecho con el Chelsea por 25 millones de euros y se convertiría en la venta más cara en Vallecas

Lamine Yamal (L), of FC Barcelona, fights for the ball with Pep Chavarria, of Rayo Vallecano team, during their LaLiga EA Sports league game at Camp Nou Stadium, in Barcelona, northeastern Spain, 22 March 2026. EFE/Alejandro Garcia

Lamine Yamal (L), of FC Barcelona, fights for the ball with Pep Chavarria, of Rayo Vallecano team, during their LaLiga EA Sports league game at Camp Nou Stadium, in Barcelona, northeastern Spain, 22 March 2026. EFE/Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

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Javier Pancho

El Rayo Vallecano está cerca de cerrar la operación más cara de su historia gracias a Pep Chavarría y el Chelsea de Xabi Alonso. El lateral puede dejar en las arcas del club aproximadamente 25 millones de euros. Tan solo faltaría que ambos clubes terminen de pulir los últimos detalles para que se haga oficial, según Matteo Moretto.

Pep Chavarría jugando con le Rayo Vallecano

Pep Chavarría jugando con le Rayo Vallecano / Rayo Vallecano

El equipo franjirrojo demandaba en un primer momento una cantidad más alta, ya que su cláusula es de 50 millones de euros. El de Girona ha alcanzado su mejor nivel en esta última temporada y ha despertado en interés de grandes clubes europeos. Ha sido uno de los lateral revelación en La Liga a pesar de no tener numeros destacados.

Además del Chelsea, Bayern Leverkusen era uno de los equipos que había pujado fuerte por él. La calidad ofensiva de Pep Chavarría encaja en el sistema de tres centrales con carrileros que se prevé que usará el donostiarra en el equipo 'blue'.

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Pep Chavarría cubrirá la posición que ha dejado descubierta Marc Cucurella tras su marcha al Madrid. Su competidor en el Chelsea será el neerlandés Jorrel Hato.

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