Peque se gana a Luís García Plaza y apunta a titular para el inicio de la Liga

A falta de 2 semanas para el inicio de LaLiga, los últimos partidos de pretemporada están sirviendo para que los entrenadores pulan sus alineaciones titulares de cara al debut en la competición doméstica. El Sevilla FC finalizará sus encuentros de preparación el próximo 8 de agosto ante el Bayer Leverkusen y parece que Luis García Plaza ya tiene claro cuáles son algunas de sus piezas clave.

Una gran pretemporada

Peque ha sido titular en 5 de los 6 partidos de pretemporada del club y ha anotado 2 goles en los últimos 3 encuentros. Marcó su primer tanto en el partido que el Sevilla FC ganó al Ceuta el pasado 26 de julio y ha firmado el segundo este 2 de agosto ante el Utrecht para darle la victoria a su equipo. El joven futbolista español gusta mucho a Luis García Plaza y parece tener prácticamente asegurado un puesto para el debut liguero ante el Rayo Vallecano el próximo 15 de agosto.

Pepelu y Peque pugnan por un balón en el Valencia - Sevilla / LALIGA

De venta a 'nuevo fichaje'

La situación de Peque ha cambiado radicalmente en los últimos meses, porque al principio del verano estaba en la rampa de salida. Su llegada al Sevilla FC hace dos temporadas no fue sencilla, pero el jugador ganó protagonismo durante la segunda mitad de la pasada campaña. Sin embargo, acabó perdiendo importancia en el tramo final e incluso encadenó 3 suplencias consecutivas en las últimas 4 jornadas. Por ello, el futbolista se posicionó como una venta importante para que el club equilibrara sus cuentas.

Peque también sonó para el Racing de Santander, que llegó a mostrar públicamente su interés por el futbolista. El presidente del Racing, durante una intervención en la Cadena SER a principios de junio, declaró: "El lunes sí estuvimos hablando José Alberto y yo con Peque. Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla FC y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado".

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Tendrá la oportunidad desde la jornada 1

El Racing de Santander propuso la cesión del jugador, pero el Sevilla FC no la aceptó porque solo estaba dispuesto a venderlo. Esta circunstancia se suma al deseo de Luis García Plaza de mantenerlo en la plantilla y a que su salario no es muy elevado. Por tanto, todo parece indicar que Peque continuará en el conjunto hispalense y dispondrá de minutos para recuperar su mejor versión desde el inicio de LaLiga.