La Premier League pretende a Osimhen

El Tottenham ha situado a Victor Osimhen como uno de sus principales objetivos para reforzar la delantera en este mercado de fichajes. Según informa CaughtOffside, el conjunto londinense sigue de cerca la situación del internacional nigeriano, aunque las negociaciones se presentan complicadas por las diferencias económicas entre ambas partes.

El Galatasaray, actual club del delantero, valora su traspaso en 65 millones de libras. Sin embargo, la intención de los 'spurs' sería presentar una oferta de 55 millones de libras, una cantidad que, por el momento, queda por debajo de las exigencias del conjunto turco.

Galatasaray's Victor Osimhen, left, goes for a header with Atletico Madrid's Marc Pubill during a Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Atletico Madrid, in Istanbul, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) / Khalil Hamra / AP

Cotizado pese a estar en Turquía

Osimhen continúa siendo uno de los delanteros más cotizados del panorama europeo y su futuro vuelve a acaparar la atención durante el mercado estival. En caso de acercar posturas, el Tottenham incorporaría un goleador de primer nivel para potenciar su ataque de cara a la nueva temporada.

Noticias relacionadas

Por ahora, las conversaciones se encuentran en una fase inicial y habrá que esperar para comprobar si el club inglés decide aumentar su propuesta o si el Galatasaray mantiene firme su postura respecto al precio del futbolista.