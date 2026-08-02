El PSG de Luis Enrique acelera el fichaje de otro extremo
El club parisino ha elevado su oferta a más de 40 millones de euros por Mika Godts, quien ya habría dado el visto bueno a su fichaje
El Paris Saint-Germain ha dado un paso al frente para hacerse con los servicios de Mika Godts. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el club francés ha presentado al Ajax una oferta superior a los 40 millones de euros por el extremo belga.
Godts, de 21 años, ya habría dado el visto bueno a su incorporación al conjunto parisino, por lo que las negociaciones quedan ahora pendientes del acuerdo entre ambos clubes.
El atacante viene de firmar una destacada temporada con el Ajax. En la Eredivisie disputó 32 encuentros, en los que anotó 17 goles y repartió 12 asistencias, consolidándose como una de las grandes revelaciones del fútbol neerlandés.
Más pólvora y talento
Si la operación llega a buen puerto, el PSG reforzará una de sus posiciones ofensivas con un futbolista joven, desequilibrante y con un importante margen de crecimiento, mientras que el Ajax podría cerrar una de las ventas más importantes de su mercado de verano.
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