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El PSG de Luis Enrique acelera el fichaje de otro extremo

El club parisino ha elevado su oferta a más de 40 millones de euros por Mika Godts, quien ya habría dado el visto bueno a su fichaje

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique touches the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. Paris Saint-Germain beat Arsenal 4-3 on penalties to win their second consecutive Champions League title after a 1-1 draw in the final in Budapest on May 30. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique touches the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. Paris Saint-Germain beat Arsenal 4-3 on penalties to win their second consecutive Champions League title after a 1-1 draw in the final in Budapest on May 30. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lucía Feijoo Viera

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Hugo Ferrer

València

El Paris Saint-Germain ha dado un paso al frente para hacerse con los servicios de Mika Godts. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el club francés ha presentado al Ajax una oferta superior a los 40 millones de euros por el extremo belga.

Godts, de 21 años, ya habría dado el visto bueno a su incorporación al conjunto parisino, por lo que las negociaciones quedan ahora pendientes del acuerdo entre ambos clubes.

Final de la Champions: PSG - Arsenal.

Final de la Champions: PSG - Arsenal. / ANNA SZILAGYI / EFE

El atacante viene de firmar una destacada temporada con el Ajax. En la Eredivisie disputó 32 encuentros, en los que anotó 17 goles y repartió 12 asistencias, consolidándose como una de las grandes revelaciones del fútbol neerlandés.

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Más pólvora y talento

Si la operación llega a buen puerto, el PSG reforzará una de sus posiciones ofensivas con un futbolista joven, desequilibrante y con un importante margen de crecimiento, mientras que el Ajax podría cerrar una de las ventas más importantes de su mercado de verano.

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