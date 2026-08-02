El Rayo Vallecano ya tiene decidido al sustituto de Pep Chavarría
El club madrileño valora el fichaje de Álex Moreno para reforzar el carril izquierdo de su defensa la próxima temporada
El Rayo Vallecano ya trabaja en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que aparece en la agenda del conjunto franjirrojo es el de Álex Moreno. Según informa MARCA, el lateral del Girona es una de las opciones que maneja el club madrileño para ocupar el puesto que podría dejar Pep Chavarría.
La dirección deportiva del Rayo busca alternativas para reforzar el carril izquierdo ante la posibilidad de que Chavarría abandone Vallecas, y Álex Moreno aparece como un perfil que encaja por experiencia y características. El futbolista cuenta con una amplia trayectoria en Primera División y ya conoce el fútbol español al más alto nivel.
Lateral de largo recorrido
El lateral zurdo, que regresó a LaLiga de la mano del Girona, destaca por su capacidad ofensiva, velocidad y recorrido por banda, unas cualidades que han marcado su carrera en equipos como el Rayo Vallecano, el Real Betis y el Aston Villa.
El interés del conjunto madrileño supondría un posible regreso de Álex Moreno a Vallecas, donde vivió una etapa importante antes de dar el salto al Betis. Por el momento, el jugador figura como una de las alternativas estudiadas por el Rayo, que continúa valorando diferentes opciones para reforzar su defensa.
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