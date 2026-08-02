Utrecht - Sevilla FC: Horario y dónde ver en televisión y online

El partido entre neerlandeses y sevillistas se disputa este domingo 2 de agosto de 2026 a partir de las 14.30 horas en el Stadion Galgenwaard de Utrecht. Luis García Plaza tendrá su sexta prueba de fuego con un total de tres victorias, un empate y una derrota.

Luis García, actual entrenador del Sevilla FC, vivió el partido del lunes ante la Real Sociedad con los nervios a flor de piel / Sevilla FC

El partido entre el ambos se va a retransmitir a través de Sevilla FC, la plataforma de contenidos en directo. Sevilla FC+ está disponible en su versión web y también en su app para dispositivos móviles y tabletas en Apple Store y Google Play.

Además, puedes ver en la plataforma en Smart TV con aplicaciones disponibles para Android TV, Apple TV, Fire Stick de Amazon, Sticks con sistema operativo Android y en los modelos de Samsung y también LG compatibles con la nueva APP de Sevilla FC+.

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Será uno de los rivales más fuertes que tendrá el conjunto hispalense antes de medirse el 8 de agosto ante el Bayern Leverkusen a las 15:30 horas. El Sevilla comenzará el campeonato liguero contra el Rayo Vallecano el sábado 15 de agosto a las 21:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.