Arbeloa saquea Valdebebas

Desde que se anunció el desembarco de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid, el ex preparador blanco tiene una misión clara: devolver al Fulham a Europa 16 temporadas después. Desde que los Lilywhites cayesen derrotados por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la final de la Europa League, no han vuelto a viajar por el viejo continente. Desde la dirección deportiva se han propuesto volver a entrar entre los mejores, y por ello se le ha otorgado a su nuevo técnico el máximo poder de decisión en el mercado de fichajes.

Álvaro Arbeloa, Real Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Arbeloa tiene entre ceja y ceja reforzar al Fulham con jugadores formados en Valdebebas. Tras amarrar los fichajes de Gonzalo García y Palacios por una millonada, el salmantino quiere apuntalar el centro del campo de Craven Cottage con la llegada de otro joven que tuvo bajo sus órdenes. Se trata de Thiago Pitarch.

El futbolista nacido en Fuenlabrada es otra de las irrupciones de la pasada temporada, cuando se dio a conocer al mundo en el último tramo del curso. Bajo la tutela de Arbeloa, quien ya lo tuvo en el Castilla, Pitarch tuvo un notable protagonismo tanto en liga como en Champions League. En la máxima competición continental, el centrocampista disputó un total de seis partidos, los referentes a las eliminatorias a ida y vuelta contra Benfica, Manchester City y Bayern de Múnich.

Espanyol's Edu Exposito (L) vies for the ball against Real Madrid's Thiago Pitarch / Siu Wu / EFE

Su participación y ascenso meteórico hacen saber que es uno de los hombres de confianza de Álvaro Arbeloa, quien estaría deseando reencontrarse con él en Londres para iniciar su nueva andadura en la Premier League. Sin embargo, desde la dirección deportiva no tienen la misma prisa para acelerar la operación como se ha hecho con los otros dos jugadores merengues.

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Inicio de temporada complicado

El hispanomarroquí se encuentra actualmente recuperándose de una lesión de rodilla que le mantendrá fuera de los terrenos de juego aproximadamente un mes, cuando cierre el mercado de fichajes. Por tanto, si Arbeloa decide ir a por él será una apuesta en firme, ya que no podría contar con él para el estreno liguero, donde se verá las caras con un viejo conocido: el Chelsea de Xabi Alonso.