El Barça vigila el fichaje de Rodri por el Real Madrid

El nombre de Rodri ha ganado fuerza en las oficinas del Camp Nou tras la grave lesión de Frenkie de Jong. Aunque reforzar el centro del campo no era una prioridad hace apenas unas semanas, el vigente campeón del mundo encaja en el perfil que gusta a la dirección deportiva azulgrana.

Según avanzó Catalunya Radio, el Barça permanece “muy atento” y ya ha sondeado las condiciones de una posible incorporación del internacional español, cuyo contrato finaliza en junio de 2027.

Rodri como jugador del Manchester City / EFE

El Madrid sigue por delante

Pese al interés azulgrana, el Real Madrid continúa siendo el principal candidato para hacerse con los servicios de Rodri. Diversas informaciones apuntan a que parte con ventaja con una negociación que podría superar los 50 millones de euros, pese al dato conocido hace unos días tras la información de “Sky Sports” de que el City habría tasado a Rodri en 75 millones.

Además, el centrocampista madrileño ha manifestado en varias ocasiones su deseo de regresar a España en esta etapa de su carrera, un escenario que ha disparado los rumores sobre su futuro durante las últimas semanas.

Rodri, MVP del Mundial 2026 / EFE

Pendientes de su recuperación

La situación de Rodri llega en un momento delicado. El jugador del Manchester City se sometió recientemente a una pequeña cirugía en la espalda para solucionar unas molestias persistentes, aunque desde Inglaterra se transmite tranquilidad sobre su recuperación y su disponibilidad para el inicio de la temporada.

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Mientras el Real Madrid trata de cerrar la operación, el Barça se mantiene a la expectativa. En el Camp Nou saben que no son favoritos, pero también que cualquier atasco en las negociaciones podría abrir una oportunidad de mercado tan inesperada como atractiva.