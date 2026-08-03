La “Bordaleta” ya conoce a sus dos posibles rivales en Europa

El Getafe, único representante en Conference League, tendrá que jugar el 'play off' de clasificación para la tercera competición de Europa. El ganador entre el Partizan, equipo serbio y el Tobol Kostanai de Kazajistán, será el rival de los de Bordalás en la última fase. La UEFA ha dado a conocer en el día de hoy los subgrupos en los que se dividirá el sorteo.

Inter-Getafe y Sevilla-Roma, en octavos de la Europa League / getafe

El partido de ida será en Coliseum el jueves 20 de agosto y la vuelta, por tanto, una semana más tarde en el campo del rival. Aún así, el emparejamiento ha sido positivo, ya que se ha evitado al equipo más fuerte a priori, el Sporting de Braga, que llegó a semifinales de la Europa League eliminando a equipos como el Real Betis. Además, ha evitado a Atalanta, Mónaco, Friburgo o Brighton.

Sobre el papel, el Getafe es superior a ambos equipos, pero en Europa no te puedes fiar de nadie. Los serbios no han empezado bien la temporada y van sextos. El Tobol Kostanai marcha en el décimo lugar con malas sensaciones. Aun así, tienen más rodaje por haber comenzado ya la competición. El conjunto azulón jugará Europa por cuarta vez en toda su historia.

Últimos precedentes en Europa

La primera vez fue en la temporada 2007/2008, donde llegaron hasta los cuartos de final. Vencieron a equipos como el Benfica a doble partido o Totthenham, pero cayeron ante el Bayern Munich en el global (4-4) por goles fuera de casa.

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Getafe - Mallorca. / Juanjo Martín / EFE

En la campaña 2010/2011, no pudieron pasar de fase de grupos. Sus rivales fueron, Odense BK, Young Boys y Suttgart. Por último, la 2019/2020, aquel año estuvo Bordalás a los mandos de la nave y a pesar de que acabaron en octavos de final, dieron mucha guerra eliminando al Ajax, pero después, se toparon con el Inter de Milán.