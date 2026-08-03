Fábio Silva sigue interesando a equipos de primera

Fábio Silva está siendo uno de los jugadores que más está sonando para volver a recalar en un club de primera división tras su paso por la UD Las Palmas hace apenas dos temporadas. El delantero de 24 años interesa al Betis, además, de un recién ascendido como es el Deportivo A Coruña.

Dortmund (Germany), 02/12/2025.- Fabio Silva of Dortmund (L) in action against Edmond Tapsoba of Leverkusen (R) during the DFB Cup round of sixteen match between Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen, in Dortmund, Germany, 02 December 2025. (Alemania) EFE/EPA/Friedemann Vogel The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. / Friedemann Vogel

La temporada pasada estuvo en el Borussia Dortmund, donde disputó 39 partidos, anotó tres goles y siete asistencias. La realidad es que es un jugador al que le buscan salida, ya que pagaron 22,5 millones al Wolves y, de momento, son conocedores que es prácticamente imposible sacar rédito de esa operación a corto plazo. Entonces, una cesión puede ser la mejor opción. Si abandona el Borussia, su prioridad es regresar a La Liga, según Rudy Galetti.

Por otro lado, el conjunto verdiblanco está buscando desesperadamente un delantero que acompañe al Cucho en una temporada exigente de tres competiciones. Aunque si el equipo alemán pide un traspaso es complicado que el Betis oferte una cantidad cerca a los 22 millones de euros. Aunque desde la dirección deportiva saben que que para traer un delanero de garantías deberán desembolsar una gran cantidad de dinero.

Por último, el Deportivo, que al no jugar competición europea puede tenerlo más difícil para seducir tanto a su club como al jugador. Aunque está realizando un gran mercado de fichajes tras la incorporación de jugadores como Aubameyang.

Trayectoria

Comenzó su andadura en el Oporto en la temporada 2019/2020, debutó con el primer equipo y, además, disputando 21 partidos. El Wolves lo fichó por 40 millones de euros cuando solo tenía 19 años, pero solo brilló una temporada y sin anotar muchos goles, tan solo 4.

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La cesión en el Anderlecht hizo que sacara su mejor versión anotando 11 goles. Después, PSV y en la temporada 23/24, de nuevo Wolves y cesión en el Rangers. En su paso por primera división, en Las Palmas dejó muy buenas sensaciones. Ahora, el portugués necesita estabilidad para seguir demostrando.