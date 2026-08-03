Isi y Balliu dan un paso al frente para representar al vestuario

La crisis abierta entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid por la situación del Estadio de Vallecas dejó este lunes una imagen poco habitual. Junto al presidente del club, Raúl Martín Presa, estuvieron presentes en la reunión los capitanes del primer equipo, Isi Palazón e Iván Balliu, que ejercieron como representantes del vestuario en un momento clave para el futuro inmediato de la entidad franjirroja.

La participación de ambos futbolistas fue destacada por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco, quien agradeció su presencia al considerar que les permitió conocer de primera mano la postura de la Comunidad de Madrid en un conflicto que amenaza con afectar al inicio liguero del equipo.

Según explicó el consejero tras el encuentro, los jugadores pudieron escuchar directamente las explicaciones de la Administración autonómica sobre el estado del expediente abierto por la gestión del estadio.

Los jugadores tenían una visión, lógicamente solamente de una parte, la de la empresa, la del club, y ahora tienen la visión amplia que dan las explicaciones de la Comunidad de Madrid Mariano de Paco — Consejero de Turismo, Cultura y Deporte

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, abandona la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, este lunes / EFE

Los líderes del vestuario entran en escena

La presencia de Isi y Balliu evidencia la creciente preocupación existente dentro de la plantilla por la incertidumbre que rodea al futuro de Vallecas. Los dos capitanes ya habían mostrado recientemente la inquietud del vestuario. Hace apenas unos días, la plantilla emitió un comunicado en el que expresaba su deseo de seguir jugando en Vallecas y reclamaba una solución que evitara tener que abandonar su estadio durante el arranque de la temporada.

El riesgo de que el Rayo no pueda disputar en Vallecas su primer partido de Liga ha provocado preocupación tanto entre los jugadores como entre la afición, especialmente en plena campaña de abonados.

Críticas por la incertidumbre generada

Durante su comparecencia, Mariano de Paco también se refirió al impacto que la situación está teniendo sobre los seguidores rayistas y sobre la propia plantilla. El consejero acusó al club de haber generado una situación de incertidumbre innecesaria y habló de una “falta de respeto” hacia aficionados, jugadores e instituciones.

La entrada a los vestuarios de Vallecas / EFE

Pese a ello, destacó el tono cordial de la reunión y valoró positivamente la presencia de los dos capitanes, a quienes incluso ofreció una vía directa de comunicación para que puedan conocer de primera mano cualquier avance relacionado con el proceso.

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Con Isi y Balliu sentados en la mesa de negociación, el vestuario del Rayo ha dejado claro que también quiere formar parte de la solución en una crisis que mantiene en vilo al barrio de Vallecas a pocas semanas del inicio de LaLiga.