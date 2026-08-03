La postura de fuerza de la afición de la Lazio para forzar la venta del club
La primera fase deja un desplome sin precedentes y refleja la profunda fractura entre el club y su afición
Las protestas contra Claudio Lotito amenazan con convertir el Olímpico en uno de los estadios más vacíos de la Serie A
La Lazio atraviesa uno de los momentos de mayor tensión institucional de los últimos años. La primera fase de la campaña de abonos para la temporada 2026/27 ha concluido con un dato demoledor: apenas algo más de 2.000 aficionados han renovado su asiento, una cifra muy alejada de la registrada hace apenas un año, cuando cerca de 30.000 seguidores aseguraron su presencia en el Estadio Olímpico.
El descenso responde al creciente malestar de la afición con la gestión del presidente, Claudio Lotito. Desde comienzos de año, numerosos grupos de aficionados han promovido diferentes protestas y han animado a no renovar los abonos como medida de presión contra la propiedad. El objetivo es mostrar su rechazo a un proyecto deportivo que consideran estancado y evidenciar el descontento existente en torno al club.
El distanciamiento entre ambas partes se ha acentuado tras varias temporadas marcadas por la falta de títulos y por la marcha de algunos de los futbolistas más representativos del equipo. A ello se suma la sensación de que la Lazio ha perdido competitividad respecto a otros clubes italianos, una percepción que ha alimentado todavía más el enfado de buena parte de la grada.
La campaña de abonados continuará abierta durante las próximas semanas, aunque el club teme cerrar el verano con el peor registro de la era Lotito. Si la tendencia no cambia, la Lazio no solo sufrirá un importante impacto económico por la caída de ingresos, sino que también comenzará la temporada con un Olímpico muy lejos del ambiente que acostumbraba a acompañar al conjunto romano.
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