El Leipzig niega un acuerdo con el Real Madrid por Diomande

Yan Diomande está siendo uno de los jugadores que más está sonando en este mercado veraniego. Su gran temporada en el Leipzig y en el Mundial con Costa de Marfil ha levantado el interés del Real Madrid en las últimas semanas y parecía que estaba todo hecho, pero no. La realidad que el acuerdo entre el club blanco y el jugador es total, él quiere ir a España.

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga. / FILIP SINGER / EFE

Ahora, la relación entre los clubes sigue abierta debido a un problema con los agentes, según Mundo Deportivo. Es más, el director deportivo del Leipzig, no ha dudado en salir a esclarecer la situación actual de la operación. Ha señalado en Sky Sports Alemania que "no hemos llegado a esa etapa", haciendo referencia al acuerdo.También ha querido lanzarle un dardo a Fabrizio Romano, “está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el ‘aquí vamos’. Simplemente no es así", comentó.

Pero también ha dado a entender que no parece que vaya a caerse la operación por esto. "Ha habido un cambio de agentes. Nuestro punto de contacto ahora es Roc Nation, eso nos lo dejó muy claro Yan. (…) No creo que una transferencia se caiga por eso”.

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Con todo esto, el futbolista sigue trabajando al margen del equipo e individualmente, ya que desde el club no quieren tomar ningún riesgo ni él tampoco. Hay que recordar que están en juego más de 100 millones de euros.