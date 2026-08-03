Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

El Leipzig niega un acuerdo con el Real Madrid por Diomande

El director deportivo del club alemán ha dejado un mensaje: “aún no hemos llegado a esa etapa”

Yan Diomandé, una de las estrellas emergentes del fútbol mundial

Yan Diomandé, una de las estrellas emergentes del fútbol mundial

Redacción SD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Pancho

Yan Diomande está siendo uno de los jugadores que más está sonando en este mercado veraniego. Su gran temporada en el Leipzig y en el Mundial con Costa de Marfil ha levantado el interés del Real Madrid en las últimas semanas y parecía que estaba todo hecho, pero no. La realidad que el acuerdo entre el club blanco y el jugador es total, él quiere ir a España.

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga.

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga. / FILIP SINGER / EFE

Ahora, la relación entre los clubes sigue abierta debido a un problema con los agentes, según Mundo Deportivo. Es más, el director deportivo del Leipzig, no ha dudado en salir a esclarecer la situación actual de la operación. Ha señalado en Sky Sports Alemania que "no hemos llegado a esa etapa", haciendo referencia al acuerdo.También ha querido lanzarle un dardo a Fabrizio Romano, “está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el ‘aquí vamos’. Simplemente no es así", comentó.

Pero también ha dado a entender que no parece que vaya a caerse la operación por esto. "Ha habido un cambio de agentes. Nuestro punto de contacto ahora es Roc Nation, eso nos lo dejó muy claro Yan. (…) No creo que una transferencia se caiga por eso”.

Noticias relacionadas

Con todo esto, el futbolista sigue trabajando al margen del equipo e individualmente, ya que desde el club no quieren tomar ningún riesgo ni él tampoco. Hay que recordar que están en juego más de 100 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents