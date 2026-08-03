¡Otro lío de Paredes! Vergonzoso pelotazo a un rival
El argentino volvió a ser el centro de la polémica por esta acción en el duelo entre Boca Júniors y Newell's
Leandro Paredes está abonado a la polémica en un terreno de juego y todo por protagonizar acciones vergonzosas. La última del argentino ha sido durante un dueño entre Boca Júniors, equipo para el que juega el internacional albiceleste, y Newell's Old Boys.
La chispas han saltado después de que Paredes le pegara un pelotazo por la espalda a Guch, que estaba en el suelo tras una falta de otro jugador de Boca. En las imágenes se ve como el árbitro señala la acción en inmediatamente después Paredes pega ese pelotazo.
Evidentemente Paredes fue amonestado después de tan vergonzosa acción. De hecho se debe señalar que el argentino está siendo investigado por la FIFA por la tangana que montó tras perder la final del Mundial 2026 contra España.
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