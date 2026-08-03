Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

¡Otro lío de Paredes! Vergonzoso pelotazo a un rival

El argentino volvió a ser el centro de la polémica por esta acción en el duelo entre Boca Júniors y Newell's

¡Otro lío de Paredes! Vergonzoso pelotazo a un rival

¡Otro lío de Paredes! Vergonzoso pelotazo a un rival

SportCenter

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Carsí

Iván Carsí

Leandro Paredes está abonado a la polémica en un terreno de juego y todo por protagonizar acciones vergonzosas. La última del argentino ha sido durante un dueño entre Boca Júniors, equipo para el que juega el internacional albiceleste, y Newell's Old Boys.

La chispas han saltado después de que Paredes le pegara un pelotazo por la espalda a Guch, que estaba en el suelo tras una falta de otro jugador de Boca. En las imágenes se ve como el árbitro señala la acción en inmediatamente después Paredes pega ese pelotazo.

Noticias relacionadas

Evidentemente Paredes fue amonestado después de tan vergonzosa acción. De hecho se debe señalar que el argentino está siendo investigado por la FIFA por la tangana que montó tras perder la final del Mundial 2026 contra España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents