El palo de un exjugador de la Fiorentina a Mastantuono antes de que fiche por el club italiano

El Real Madrid no contaba con Franco Mastantuono para la próxima temporada y su futuro ha sido una incógnita durante todo el verano. El jugador ha sido ofrecido a una gran cantidad de equipos durante el mercado de fichajes, pero ninguno había apostado lo suficientemente fuerte por él hasta ahora. Parece que la Fiorentina se ha decidido y Mastantuono jugará cedido en el conjunto viola. En principio, el acuerdo será una cesión por una temporada, aunque su fichaje no ha generado demasiado entusiasmo.

"Necesitamos ver si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo"

Antes de que la operación sea oficial, Franco Mastantuono ya ha recibido las primeras críticas. Giovanni Galli, ex portero de la Fiorentina, ha alzado la voz de forma contundente contra el fichaje del argentino. “El jugador tiene mucho atractivo porque viene del Real Madrid, pero necesitamos ver si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo”, declaró Galli.

Gonzalo y Mastantuono celerban un gol en el partido contra el Leganés. / REAL MADRID

El mayor temor del exguardameta italiano, que defendió la portería de la Fiorentina durante nueve temporadas, es que el futbolista utilice al club para relanzar su carrera. Así lo explicó en Tutto Mercato Web: “No debería ser alguien que utilice a la Fiorentina para impulsar su carrera. Necesita venir aquí para mejorar a la Fiorentina, que es algo muy distinto”.

La Fiorentina como escaparate

La realidad es que las premoniciones de Galli pueden ser ciertas, porque Franco Mastantuono necesita recuperar la confianza y la Fiorentina puede convertirse en el escenario ideal para hacerlo. Tras firmar una gran temporada con River Plate, que culminó con su actuación en el Mundial de Clubes, el argentino llegó al Real Madrid como uno de los fichajes estrella del pasado verano. El club blanco pagó 63 millones de euros por su traspaso, pero su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas.

Mastantuono disputó 35 partidos la pasada campaña y solamente fue capaz de aportar 3 goles y 1 asistencia. Más allá de las cifras, el principal problema fue que el argentino apenas conseguía generar peligro en ataque. El futbolista desequilibrante, rápido con balón y con gran capacidad de desborde que había brillado en River Plate desapareció casi por completo desde que se puso la camiseta del Real Madrid.

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Franco Mastantuono se marcha expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El jugador que estaba llamado a marcar una época incluso se quedó fuera de la convocatoria para el Mundial 2026. Afortunadamente para él, solamente tiene 18 años y ahora se le presenta la oportunidad de reencontrarse a sí mismo y seguir creciendo en un escenario en el que, a pesar de las críticas que ya ha recibido, seguramente la presión a la que se enfrentará será mucho menor que en el Madrid.