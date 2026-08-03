Nuevo fichaje del Celta de Vigo, primer rival del Valencia CF

El Celta de Vigo sigue confeccionando la plantilla a apenas once días para que comience la temporada 26/27. Tras los fichajes de Javi Galán y Aleix Febas, el conjunto vigués sigue mejorando el equipo con la incorporación de Abdoulaye Faye. Será el primer rival del Valencia en La Liga en Mestalla, ya que su enfrentamiento ante el Real Betis se aplazó al martes 25 de agosto a las 21:00 horas.

Abdoulaye Faye / Bayern Leverkusen

El senegalés de 21 años llega cedido por el Bayern Leverkusen. El futbolista zurdo e internacional sub-21 con su país, firmó por el conjunto alemán en el verano de 2025, procedente del BK Häcken sueco, pero todavía no ha debutado en el conjunto alemán. La pasada temporada, no obstante, jugó cedido en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1.

Mercado de fichajes Valencia CF

Por su parte, el conjunto valencianista tendrá una semana más de preparación y, por lo tanto, margen para que los nuevos fichajes puedan ir cogiendo rodaje. La realidad es que faltan todavía incorporaciones para cerrar la planificación. Lo que más urge es la posición del lateral diestro, ya que actualmente en plantilla solo está Foulquier y recuperándose de su lesión. La negativa de Meunier y Andrés García ha hecho que salten las alarmas en Mestalla.

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