Nuevo fichaje del Celta de Vigo, primer rival del Valencia CF
El central procedente del Bayern Leverkusen llega en forma de cesión
El Celta de Vigo sigue confeccionando la plantilla a apenas once días para que comience la temporada 26/27. Tras los fichajes de Javi Galán y Aleix Febas, el conjunto vigués sigue mejorando el equipo con la incorporación de Abdoulaye Faye. Será el primer rival del Valencia en La Liga en Mestalla, ya que su enfrentamiento ante el Real Betis se aplazó al martes 25 de agosto a las 21:00 horas.
El senegalés de 21 años llega cedido por el Bayern Leverkusen. El futbolista zurdo e internacional sub-21 con su país, firmó por el conjunto alemán en el verano de 2025, procedente del BK Häcken sueco, pero todavía no ha debutado en el conjunto alemán. La pasada temporada, no obstante, jugó cedido en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1.
Mercado de fichajes Valencia CF
Por su parte, el conjunto valencianista tendrá una semana más de preparación y, por lo tanto, margen para que los nuevos fichajes puedan ir cogiendo rodaje. La realidad es que faltan todavía incorporaciones para cerrar la planificación. Lo que más urge es la posición del lateral diestro, ya que actualmente en plantilla solo está Foulquier y recuperándose de su lesión. La negativa de Meunier y Andrés García ha hecho que salten las alarmas en Mestalla.
A falta de menos de un mes se sigue trabajando desde la dirección deportiva para que Corberán pueda tener a su disposición el mejor equipo posible que compita desde el principio por los objetivos establecidos.
- Christian Mosquera, excentral del Valencia CF, afronta una nueva situación en el Arsenal tras la lesión de William Saliba
- Mikelbrencis, objetivo del Valencia CF para el lateral derecho, a un paso de unirse a Santamaría y Alessio Lisci
- El Valencia CF se queda a medias contra el Stoke City: hay que fichar y mejorar
- El Racing de Santander quiere el fichaje de Dani Parejo
- El portero favorito de Dimitrievski en el Mundial, a un paso del PSG: 'Podría jugar perfectamente en un equipo nivel Champions
- El sorprendente bombazo que prepara el Atlético de Madrid: Jack Grealish
- El futuro de Danjuma tras marcar frente al Stoke City: 'De momento soy jugador del Valencia CF
- Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso