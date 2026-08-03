Vinicius vuelve al trabajo entre las dudas sobre su futuro

Vinicius Jr ya está de vuelta. El atacante brasileño se ha incorporado este lunes a la disciplina del Real Madrid tras disfrutar de sus vacaciones posteriores al Mundial y ha completado su primera jornada de trabajo a las órdenes de José Mourinho, con quien mantendrá en los próximos días su primera toma de contacto de cara a la nueva temporada.

El regreso del extremo llega en un momento marcado por la incertidumbre sobre su futuro. La renovación de su contrato continúa sin cerrarse y el Real Madrid retomará las conversaciones con el entorno del futbolista para intentar alcanzar un acuerdo que garantice su continuidad durante los próximos años.

Renovación pendiente

La intención del club blanco sigue siendo que Vinicius continúe liderando el proyecto deportivo. Sin embargo, las negociaciones todavía no han llegado a buen puerto y, si la situación permanece bloqueada, en el Santiago Bernabéu tampoco se descarta valorar una posible salida en este mercado o en el futuro próximo, siempre que llegue una oferta acorde al valor del futbolista.

Noticias relacionadas

Mourinho y el mercado, pendientes del brasileño

Mientras tanto, Mourinho comenzará a trabajar con Vinicius para preparar el nuevo curso y conocer de primera mano su situación. Paralelamente, los rumores de mercado no dejan de crecer. En las últimas horas, Mikel Arteta fue preguntado por el brasileño y evitó cerrar por completo la puerta a una hipotética incorporación, alimentando las especulaciones sobre uno de los nombres propios del verano. Pese a ello, el Real Madrid mantiene la calma y confía en resolver el futuro de una de sus grandes estrellas cuanto antes.