Aston Villa y Roma quieren pescar en el Atlético de Madrid
Ruggeri y Nahuel Molina podrían salir este mercado de verano del club colchonero
Ruggeri ha interesado al extrenador del Valencia, Unai Emery. La realidad es que el Aston Villa podría ayudar a Mateu Alemany a seguir incorporando nuevos fichajes para confeccionar la plantilla del Cholo Simeone antes del inicio liguero. En el caso de Nahuel Molina, la propuesta de la Roma para hacerse con los servicios del argentino está lejos de convencer a club y jugador.
La realidad es que el Atlético de Madrid no va a malvender a ninguno de sus futbolistas y esperarán hasta el final para sacar la mayor tajada posible. Nahuel Molina lleva ya 4 temporadas en el club y tiene la confianza de Simeone. Renovó hasta el 30 de junio de 2028. Es más, en el verano de 2022 los colchoneros lo firmaron por 20 millones de euros del Udinese.
La llegada de Grimaldo
A Ruggeri le ha salido un gran competidor. El jugador italiano tiene cuatro años más de contrato con los rojiblancos y no ha hecho mala temporada en su primer campaña. La falta de efectivos en esa demarcación le hicieron indiscutible. Después de que llegaran futbolistas como el propio Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee, se esperna más fichajes.
Los rojiblancos desembolsaron al Atalanta 16 millones de euros, por lo tanto, el equipo inglés se deberá mover por esas cifras si quiere tener en su equipo al lateral italiano.
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