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Colas para conseguir la camiseta de la selección con las dos estrellas

Este martes ha salido a la venta la camiseta oficial de la selección española con las dos estrellas. El combinado dirigido por Luis de la Fuente levantó el Mundial el pasado 19 de julio ante Argentina en los Estados Unidos. El precio de la camiseta es de 100 euros para adultos y de 75 para los más pequeños. Las colas de aficionados han protagonizado la jornada en las tiendas de ropa deportiva del centro de Madrid. Más información