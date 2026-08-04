Neymar deja en el aire su futuro: “No sé por cuánto tiempo voy a seguir jugando”
El delantero de Santos aseguró que cumplirá su contrato hasta diciembre de 2026 antes de decidir si continúa en el fútbol, cambia de club o pone fin a su carrera. Además, reafirmó el cierre definitivo de su etapa con la selección de Brasil
Neymar volvió a situarse en el centro de la actualidad tras pronunciarse sobre su futuro durante la sexta subasta benéfica del Instituto Proyecto Neymar Jr., retransmitida a través de su canal de YouTube. El atacante de Santos, de 34 años, reconoció que todavía no ha tomado una decisión sobre el siguiente paso de su carrera, aunque dejó claro que su prioridad es terminar su vínculo con el conjunto paulista. “No sé por cuánto tiempo voy a seguir jugando, no pienso en parar ni sé cuándo voy a hacerlo”, afirmó O Príncipe. El brasileño añadió: “Pretendo cumplir mi contrato, honrar la camiseta de Santos de la mejor manera posible, y después voy a pensar si sigo en Santos, me voy, dejo de jugar o continúo”.
Posible retirada de Neymar
Las palabras del exjugador de Barcelona, PSG y Al Hilal alimentan las dudas sobre una posible retirada cuando finalice su contrato con Santos en diciembre de 2026. No obstante, el propio futbolista insistió en que no quiere precipitar ninguna decisión y que su estado físico invita al optimismo. “Me estoy sintiendo bien físicamente, cada vez mejor dentro del campo de juego. Y eso es lo que importa”, señaló. Mientras tanto, Neymar mantiene el foco en ayudar a un Santos que busca alejarse de la zona baja de la clasificación tras un regreso con actuaciones destacadas, aunque también rodeado de polémicas extradeportivas.
Neymar confirmó su retirada de la selección de Brasil
Las declaraciones sobre su futuro a nivel de clubes llegan pocos días después de confirmar que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha. Tras la victoria de Santos sobre Universidad Central, que clasificó al equipo para los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, Neymar anunció el final de su trayectoria internacional con un mensaje contundente: “Mi momento con la selección ha terminado. Hice historia, fui feliz y di mi sangre y mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”.
El futuro de Neymar continúa siendo una incógnita, aunque el brasileño dejó claro que cualquier decisión llegará una vez concluya su compromiso con Santos. Por ahora, el objetivo del atacante pasa por recuperar su mejor nivel tras varios años marcados por las lesiones y competir al máximo con el club paulista antes de decidir si prolonga su carrera, cambia de destino o pone el punto final a una de las trayectorias más brillantes del fútbol brasileño.
Su rendimiento reciente con Santos también invita al optimismo. En su primer partido tras el Mundial firmó un doblete frente a Chapecoense, incluyendo un gol de enorme calidad que recordó al mejor Neymar y evidenció que todavía posee el talento suficiente para marcar diferencias en una competición de menor exigencia que las grandes ligas europeas. Su nivel sobre el césped parece avalar la posibilidad de prolongar su carrera, aunque la decisión final dependerá menos de sus piernas que de su cabeza. El futuro del príncipe que no quiso ser rey sigue siendo una incógnita y solo Neymar decidirá cuándo poner el punto final a una trayectoria que aún parece tener capítulos por escribir.
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