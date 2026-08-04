La nueva camiseta de España con las dos estrellas ya está a la venta: precio y dónde comprarla

La nueva camiseta de la Selección Española con las dos estrellas ya está disponible para los aficionados. Adidas ha puesto a la venta este martes la nueva camiseta de España con las dos estrellas sobre el escudo, un diseño que conmemora el segundo Mundial conquistado por La Roja. ¿Sabes dónde comprarla? ¿Qué precio tiene?

Tras el histórico éxito conseguido por el combinado nacional, la equipación se actualiza con un segundo distintivo sobre el escudo, un detalle que simboliza la conquista de un nuevo título mundial y que ya puede adquirirse tanto en la tienda oficial de la marca como en los principales distribuidores autorizados. La camiseta, fabricada por Adidas, mantiene la identidad visual de la selección española, aunque incorpora el cambio más esperado por los seguidores: las dos estrellas bordadas sobre el escudo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un símbolo reservado a los campeones del mundo. Este nuevo diseño ya ha despertado un enorme interés entre los aficionados, que esperan hacerse con una de las prendas más especiales de los últimos años.

La camiseta es el mismo modelo con la que España ganó la Copa del Mundo en Nueva York, pero cuenta con dos novedades importantes: la segunda estrella bordada encima del escudo (representando los dos Mundiales que ganó España, los de Sudáfrica 2010 y el actual), así como un parche dorado en la zona central que acredita que la Roja es la vigente campeona. La equipación está disponible en diferentes versiones para hombre, mujer y niño, así como en distintos modelos, desde la réplica oficial hasta la versión que utilizan los futbolistas durante los partidos. Como suele ocurrir con los lanzamientos de la selección, las primeras unidades podrían agotarse rápidamente debido a la alta demanda generada tras el éxito internacional.

La camiseta adidas con las dos estrellas ya está a la venta. / EFE

Precio de la camiseta de España con dos estrellas

La nueva camiseta está disponible en dos versiones. El modelo adulto, cuyas tallas van desde la XS hasta la XXL, cuesta 100 euros. La versión infantil, desde los 128 hasta los 176 centímetros, se puede comprar por 75 euros. La prenda presenta un corte Slim Fit, está confeccionada con 100% poliéster reciclado, incorpora tejido Interlock y la tecnología CLIMACOOL.

Dónde comprar la nueva camiseta de España

La nueva camiseta de la Selección Española con las dos estrellas puede adquirirse a través de la tienda oficial de Adidas, la tienda online de la RFEF y en establecimientos deportivos autorizados. También estará disponible en numerosos comercios físicos especializados, donde los aficionados podrán elegir talla y personalización.

Con este lanzamiento, la selección española celebra uno de los momentos más importantes de su historia reciente. La nueva equipación no solo representa un cambio estético, sino que también se convierte en un recuerdo para miles de seguidores que quieren conmemorar un título histórico.

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La camiseta con las dos estrellas está llamada a convertirse en una de las más vendidas de los últimos años. El entusiasmo generado por la conquista mundialista y el simbolismo de este nuevo diseño hacen prever una gran acogida entre los aficionados, que ya pueden lucir los colores de España con el emblema que acredita al combinado nacional como bicampeón del mundo.