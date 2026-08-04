Péter Gulácsi: "Desde fuera puedes ver que el club ha sido exitoso"

Ya se ha hecho oficial el primer fichaje del Villareal y es un portero, Péter Gulácsi. Esta mañana presentado junto a Fernando Roig Noguerales. Ha firmado con el club para las dos próximas temporadas a sus 36 años. El húngaro que estuvo once años en el RB Leipzig, emprende una nueva aventura, ahora, en España.

El guardameta no ha duda en elogiar al club por el crecimiento en los últimos años. "Hay muchas razones. He pasado once años compitiendo en Alemania, jugando competiciones internacionales, a nivel muy alto. Tenía la oportunidad de jugar en uno de los mejores equipos de España y no lo dudé", explicó. Una incorporación que aporta experiencia para seguir competiendo al máximo nivel y, una temporada más, en Champions League.

"Ya he podido entrenar con el equipo. Lo voy a dar todo para ayudar al equipo y poder tener éxito juntos". Además, ha asegurado que la negociación fue muy rápida. "Prometo que en unas cuatro semanas hablaré un poco de español. Hay que integrarse en el grupo. He podido hablar poco con el entrenador y con el entrenador de porteros", declaró.

Competencia con Luiz Júnior

Por otro lado, va a tener que competir con el portero brasileño, único supervivientes de los tres porteros de la temporada pasada. Tanto Diego Conde y Arnau Tenas han dejado la disciplina grogueta. Ambos competirán por un puesto, pero lo que está claro, es que tendrán un rol fundamental en una temporada con tres competiciones.

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Entrenamiento Péter Gulácsi / Villarreal CF

"Estoy aquí para aportar mis cualidades y experiencias y aceptaré el rol que me corresponda. Es un gran desafío para mí un club tan grande y un nuevo país después de muchos años en el Leipzig. Vengo a competir con los otros porteros y para que todos alcancemos el máximo nivel posible", se ha referido Péter a sus nuevos compañeros.