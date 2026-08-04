Villarreal CF - Levante UD: Horario y dónde ver por televisión

À Punt refuerza su apuesta por la pretemporada de los equipos valencianos. La radiotelevisión pública valenciana retransmitirá en directo el partido amistoso entre el Villarreal CF y el Levante UD, que se disputará el miércoles 5 de agosto a las 10:00 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

La nueva etapa del Villarreal con Iñigo Pérez en el banquillo y las nuevas caras en el proyecto de Luis Castro son el principal atractivo de un partido que será el penúltimo duelo de pretemporada por ambos equipos. À Punt añade a su programación la retransmisión de un partido que permitirá conocer el estado de forma de otros dos equipos valencianos que competirán en la máxima categoría del fútbol nacional, cuando sólo quedarán diez días para el inicio de la Liga.

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El narrador de este partido será el periodista Raúl Pina y los comentaristas que le acompañarán serán los periodistas Javier Pérez e Ismael Algarra. À Punt continúa apoyando los eventos y protagonistas más destacados del mundo del deporte en cada momento. Este duelo se suma a los cuatro que ya tiene programados la radiotelevisión pública valenciana: Valencia-Eldense, disputado ayer, Valencia-Castellón, Stoke City-Valencia y Valencia-Newcastle.