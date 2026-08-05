El Getafe ata el fichaje de Enes Ünal

La afición del Getafe CF podría volver a cantar los goles de Enes Ünal. Según informa Diario AS, el delantero, que actualmente pertenece al Bournemouth, vería con buenos ojos volver a la liga española para recalar de nuevo en El Coliseum. De hecho, el equipo azulón ya habría alcanzado un acuerdo con el jugador, que cerraría un periplo de dos temporadas y media en la Premier League.

El ariete turco de 29 años estaba tentado con la posibilidad de jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla FC parecía el favorito para hacerse con sus servicios, pero la propuesta desde la directiva azulona ha dado un giro de 180 grados en las pretensiones del otomano.

Enes Ünal / Twitter

Ünal se marchó en febrero de 2024 al Bournemouth en calidad de cedido por el Getafe CF. Posteriormente, lo firmó en propiedad en el mercado estival por una cantidad cercana a los 16 millones de euros. Sin embargo, los ‘cherries’ todavía no han terminado de pagar su fichaje, por lo que esta habrá sido la clave de la negociación. El futbolista volverá a marcar goles en el Coliseum como forma de saldar la deuda, por lo que la operación podría salirle a la directiva de Ángel Torres por una cifra simbólica.

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Su andadura en Inglaterra

El artillero de Bursa no ha logrado mostrar su mejor versión en el Vitality Stadium. En competición liguera ha disputado 56 encuentros, en los que tan solo ha marcado cinco tantos y ha repartido cuatro asistencias. Ahora regresa a LaLiga, donde cuenta con más de medio centenar de goles y ya ha defendido las camisetas de Villarreal CF, Levante UD y Real Valladolid, además de la del Getafe CF.