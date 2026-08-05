Neymar la vuelve a liar: provoca a sus rivales y forma una gran tangana

Neymar Jr. lleva varios días acaparando todos los focos. La semana pasada declaró que su momento con la selección de Brasil ya “había pasado” y que, pese a que fue muy feliz y lo dio todo, ya no quería más. Hace unos días incluso dejó la puerta medio abierta a un posible retiro. Lo que está claro es que, mientras siga sobre el campo, va a seguir siendo él mismo hasta el último momento. Para lo bueno y para lo malo.

Neymar: cara y cruz

Las últimas acciones que ha protagonizado el futbolista brasileño tienen un poco de ambas versiones. Todo ha ocurrido esta madrugada en el partido de vuelta de la Copa de Brasil que ha enfrentado al Santos y al Remo. Sobre el césped, Neymar ha demostrado que aún le queda fútbol en las botas y ha dado la asistencia del gol de la victoria del Santos. Pero, al salir de él, ha vuelto a perder los papeles y a provocar a sus rivales sin necesidad alguna.

El jugador del Santos abandonó el césped saludando a algunos aficionados del Remo y lanzándoles besos de forma irónica para reírse de ellos. Esa acción ya encendió a algunos miembros del equipo local, pero lo que ocurrió unos minutos después en el túnel de vestuarios hizo que todo explotara. Neymar, completamente desatado, comenzó a golpearse el escudo del Santos y a provocar a los jugadores y aficionados del equipo rival que estaban dentro del túnel. “Eliminados, eliminados”, dijo el astro brasileño mientras bailaba y se dirigía a los miembros del Remo.

El enfado del presidente del Remo

Su pérdida de papeles encendió a los rivales, que intentaron abalanzarse sobre él, pero las vallas que separaban ambos vestuarios lo impidieron. Mientras tanto, Neymar seguía dirigiéndose hacia ellos en tono de burla y los ánimos se caldeaban cada vez más. Finalmente, todos entraron a sus respectivos vestuarios y no hubo que lamentar males mayores. Así definió lo sucedido el presidente del Remo: “Santos no necesita esto y el tonto de Neymar, al que muchos niños idolatran, ha seguido haciendo el payaso y viniendo a provocarnos. Somos culpables de idolatrar a una panda de tontos como este tío”.

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Neymar será así hasta que se retire

Este tipo de acciones siempre han ido de la mano de la personalidad de Neymar. Forman parte de él gane o pierda. Ya lo demostró durante el Mundial 2026, cuando se burló de Ørjan Nyland tras marcarle un gol de penalti en el último minuto que no sirvió para nada. Por tanto, hasta que cuelgue las botas, a nadie le sorprenderá que Neymar siga siendo el protagonista de las polémicas en las que se vea envuelto su equipo.