El último servicio de Juanlu Sánchez a su Sevilla FC

La oficialidad del fichaje de Juanlu por el Bournemouth debe ser inminente. El lateral ha viajado esta mañana a Inglaterra para incorporarse a la pretemporada con sus nuevos compañeros. El traspaso del canterano dejará un montante de 11 millones de euros fijos más dos en variables. Además, el Sevilla se guarda un 10% de una posible futura venta.

Juanlu Sánchez / AFP7 vía Europa Press

Tras abandonar el stage con los hispalenses, Juanlu ya ha hecho las maletas para comenzar una nueva aventura, después de estar casi toda una vida en su Sevilla, ya que estuvo cedido en el Mirandés.

Y es la tercera venta que realizará el club en este mercado veraniego. La primera fue Nianzou, que se desvinculó del club faltándole un año y se marchó al Lille. Después, Akor Adams fue una gran operación de la dirección deportiva, ya que se embolsaron cerca de 23 millones de euros con variables. Además de Rafa Mir, cedido al Aris de Salónica. Y, ahora, el siguiente será el lateral diestro.

Rafa Mir presentación / Aris

Por otro lado, el Sevilla ha incorporado a sus filas hasta a Julio Díaz, Guridi, Sangante, Juan Iglesias y Fran González, pero todavía se esperan más refuerzos para Luis Garía Plaza. La posición del delantero centro, mediocentro y central deben reforzarse.

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Otros problemas con las salidas

Todo no iban a ser buenas noticias, ya que hay hasta cuatro futbolistas apartados y no están en dinámica con el primer equipo (Joan Jordan, Fábio Cardoso, Chidera Ejuke y Federico Gattoni). Todos ellos no cuentan para el técnico madrileño y, por lo tanto, deben salir antes del cierre de mercado 1 de septiembre a las 23:59. Urgen estas salidas para confeccionar una plantilla más competitiva.