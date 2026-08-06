El Elche CF, a un paso de fichar a Facundo Buonanotte

El Elche CF apuntala su plantilla de cara a su segunda temporada consecutiva en Primera División. El conjunto dirigido por Martín Anselmi estudia el mercado en busca de nuevos activos y ha encontrado en la Premier League un futbolista que cumple con lo que pedía el técnico argentino. Según ha informado Fabrizio Romano, el equipo del Martínez Valero negocia con el Brighton inglés para conseguir la cesión del centrocampista Facundo Buonanotte.

El acuerdo apunta a cerrarse en las próximas horas a modo de préstamo sin opción de compra para el cuadro franjiverde. De esta manera, el futbolista de Santa Fe encadenaría su cuarta cesión en tres años después de que el curso 24/25 lo disputara para el Leicester City, y la temporada pasada saliera al Chelsea y posteriormente al Leeds United. El club londinense pagó 2,3 millones de euros por los servicios temporales del jugador de 21 años, pero en el mercado de invierno cambió Stamford Bridge por Ellan Road tras apenas ocho partidos oficiales como 'blue'.

Facundo Buonanotte jugando con el Leeds United / Instagram - Facundo Buonanotte

¿Qué puede aportar Buonanotte al Elche?

El perfil de Facundo Buonanotte corresponde al de un centrocampista con recorrido y mucha presencia cerca del área rival. Su conducción de balón le permite ganar metros con facilidad y, además, cuenta con un golpeo lejano que le hace peligroso en zona de tres cuartos. En cuanto a la faceta defensiva, el argentino se caracteriza por la recuperación de la pelota en campo contrario y su capacidad de caer a banda para ayudar en tareas sin la posesión.

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Con su llegada al Martínez Valero, el futbolista cubre una plaza en una sala de máquinas condicionada por la salida de Aleix Febas al Celta de Vigo. Su aterrizaje en la liga española supone también para el jugador una oportunidad para reivindicarse tras una temporada discreta en la Premier League y para el Brighton de que la apuesta que hizo por Buonanotte pagando seis millones de euros a Rosario Central en enero de 2023 no sea en vano.