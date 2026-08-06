Florentino pone de rodillas al Real Madrid ante Vinícius en su renovación por seis temporadas

Florentino Pérez ha perdido por primera vez un pulso en una negociación con una de sus estrellas. Lo que no consiguieron hacer Cristiano Ronaldo ni Sergio Ramos, que se marcharon por la puerta de atrás y con un portazo del presidente, lo ha conseguido hacer Vinícius Júnior. La aparición del Arsenal en la ecuación a última hora resultó clave para que la estrategia de Frederico Pena y los intermediarios de Roc Nations Sports terminase haciendo arrodillarse al Real Madrid ante las exigencias del brasileño.

La prima de fidelidad, clave

Los ejecutivos blancos tenían una sola línea roja: no aceptar el pago de lo que podría llamarse 'la primera de fidelidad'. El brasileño había llevado la negociación hasta un punto en el que tenía la sartén por el mango. Informó al Real Madrid que cumpliría su contrato y luego se marcharía libre si no accedía a sus exigencias. A las cuales el club se negó. Pero pasaban los meses y el brasileño mantenía su intención de seguir otra temporada más y marcharse luego para cobrar una prima de fichaje sustanciosa del club al que decidiese marcharse. Cuando el Real Madrid se sentó a tratar de cerrar la renovación, el brasileño puso encima de la mesa el interés del Arsenal. Y el Madrid lo vio con buenos ojos, porque al menos no se marcharía sin dejar dinero en las arcas blancas. Pero para irse al Arsenal y dejar un traspaso al Madrid, el brasileño exigió llevarse un porcentaje del traspaso, lo que funcionaría como prima de fichaje para él, con lo que se salía con la suya.

A última hora el Real Madrid decidió resolverlo de otra forma. En primer lugar, accedió a mejorar su contrato hasta 24 millones netos anuales, lo que además de una mejora notable en sus emolumentos, se traduce en un reconocimiento de su estatus de estrella en el equipo. Algo que el brasileño lleva exigiendo desde que desembarcó en el club Kylian Mbappé. Y la solución que encontró José Ángel Sánchez y su equipo de trabajo para cerrar la renovación enmascarando el pago de esa 'prima de fidelidad' ha sido cediendo al delantero una parte suculenta de sus derechos de imagen, que recupera y que debido a su gran número de patrocinadores le va a suponer un crecimiento notable de sus ingresos anuales.

Esto permite al Real Madrid atar la renovación de Vinícius, al que Florentino Pérez sigue considerando "patrimonio del club", sin sentar el peligroso precedente del pago de la 'prima por fidelidad' que abriría un melón que le resultaría costoso al club en los próximos años. Así no se paga dicha prima, no se sienta precedentes de cara a futuras renovaciones de estrellas del equipo y se resuelve la renovación del brasileño, que será madridista hasta 2032. A cambio, el Real Madrid se ha arrodillado ante Vinícius, que no tiene un Balón de oro, pero puede presumir de haber sido el primer futbolista que ha ganado un pulso a Florentino en la negociación de la renovación de su contrato. Y todo ello el día que el Barcelona le ha 'robado' a los blancos el fichaje de Rodrigo Hernández, quien se ha cansado de esperar al Real Madrid y se convertirá en jugador azulgrana.

Este es el comunicado del Real Madrid sobre la renovación de Vinícius:

El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032. Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024). En esta etapa con el Real Madrid, Vinicius ganó el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.

Además, fue incluido en el once mundial por la FIFA (2024), también dos veces en el FIFA FIFPro World11 (2023 y 2024) y en tres ocasiones en el mejor equipo de la temporada de la Champions League (2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024). Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia.

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