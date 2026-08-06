El FC Barcelona se mete de lleno en la pelea por el fichaje de Rodri

Las posturas entre Real Madrid y Manchester City por el fichaje de Rodri Hernández están más alejadas que nunca. Según informa SPORT, ambos clubes no terminan de entenderse y las negociaciones están prácticamente rotas. Ante estas discrepancias, el FC Barcelona ha aumentado el interés por el capitán de la selección española.

El principal motivo de este giro inesperado son las cifras del traspaso. El futbolista tiene un año más de contrato y el Manchester City espera ingresar una cantidad cercana a los 65 millones de euros, unos números a los que no está dispuesto a llegar el conjunto blanco. Desde la secretaría técnica del Real Madrid tienen todos sus intereses puestos en ultimar la llegada de Diomande y oficializar la renovación de Vinícius JR, por lo que no parece que vayan a hacer un gran esfuerzo por el centrocampista. Pese a tener el deseo de regresar a España y tener acordado un fichaje de cuatro años, el fichaje de Rodri queda ahora en stand by y es el FC Barcelona el que ha entrado en escena.

Rodri Hernández, jugador del Manchester City / EFE

Si el conjunto culé logra convencer al MVP del reciente mundial, formaría un centro del campo plagado de estrellas españolas, ya que se uniría a futbolistas como Pedri, Gavi, Fermín y Dani Olmo para formar un centro del campo de ensueño. Además, la necesidad de reforzar la posición de pivote resulta más que necesaria. Frenkie De Jong ha vuelto a caer lesionado y tanto Casadó como Bernal podrían hacer las maletas en el presente mercado estival.

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La situación de Rodri

Al Manchester City no le importaría contar una temporada más con el jugador de 30 años, aunque tampoco le pondrían trabas para su salida. De momento, el jugador sigue recuperándose de una cirugía de hernia discal efectuada después de levantar la Copa del Mundo. Pese a ello, el conjunto cityzen ya se ha movido en el mercado para buscarle sustituto y ha mostrado fuerte interés por una de las sensaciones del mundial: el joven marroquí Ayyoub Bouaddi.